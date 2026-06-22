Sénégal: le FMI pointe des "risques élevés" pour l'économie "à court terme", salue sa "résilience"

Des porte-conteneurs sont à quai au port de Dakar (Sénégal) le 26 mars 2026. ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde lundi contre des "risques élevés" pesant sur les perspectives économiques "à court terme" du Sénégal, demandant aux autorités de ce pays de continuer à "réduire les vulnérabilités liées à la dette", dans un communiqué publié lundi à l'issue d'une mission la semaine dernière.

Par ailleurs, le FMI a salué un déficit budgétaire global "fortement réduit", qui est passé, selon lui, de 13,4% du PIB en 2024 à 6,4% en 2025, "principalement grâce à la rationalisation des dépenses".

L'institution financière pointe cependant des "vulnérabilités budgétaires et liées à la dette" qui "demeurent élevées".

Une équipe du FMI s'est rendue au Sénégal du 15 au 19 juin pour évaluer l'évolution de la situation macroéconomique du pays, confronté à une situation économique préoccupante.

"L'économie sénégalaise a fait preuve de résilience, même si elle est confrontée à une situation économique difficile dans un contexte mondial éprouvant", indique le FMI. "Les perspectives à court terme sont soumises à des risques élevés", pointe l'institution.

"La hausse des cours mondiaux du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient devrait exercer une pression supplémentaire sur les finances publiques du Sénégal cette année, compte tenu du coût budgétaire des subventions non ciblées", détaille le communiqué.

La mission a salué "l'engagement continu des autorités ainsi que leur volonté de remédier aux vulnérabilités révélées par la communication passée de données erronées".

Les autorités sénégalaises au pouvoir depuis 2024 accusent le régime de l'ex-président Macky Sall (2012-2024) d'avoir dissimulé les vrais chiffres sur des indicateurs clefs comme la dette publique et le déficit budgétaire.

Cela avait conduit le FMI à suspendre son programme d'aide de 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d'euros) conclu en 2023, en attendant d'avoir des réponses et des engagements des nouvelles autorités.

L'institution financière se dit prête à continuer "de dialoguer avec les autorités sur leurs politiques et priorités de réforme susceptibles d'être appuyées par un accord" avec elle.

"Celles-ci comprennent des mesures visant à soutenir la consolidation budgétaire et à réduire les vulnérabilités liées à la dette, à renforcer la gestion de la dette, à améliorer la gouvernance publique et à promouvoir une croissance inclusive et durable", prévient le FMI.