Au Qatar, 13 morts dans l'explosion d'un immense complexe gazier

Image tirée d'une vidéo d'AFPTV du 21 juin 2026 montrant une explosion dans la zone industrielle de Ras Laffan, au Qatar, abritant le plus grand centre mondial de gaz naturel liquéfié ( AFPTV / - )

Une explosion dans un immense complexe gazier au Qatar a fait 13 morts et 66 blessés selon les autorités, qui parlent d'un "accident" sans conséquence sur les importantes exportations de gaz de l'émirat.

La déflagration, l'un des accidents industriels les plus meurtriers de la région, est survenue dimanche soir dans la zone de Ras Laffan, qui abrite le plus grand centre mondial de production de gaz naturel liquéfié (GNL).

Treize personnes, toutes de nationalités indienne ou pakistanaise, sont décédées et 66 ont été blessées, aucune n'ayant un pronostic vital engagé, a indiqué lundi après-midi le ministre de l'Energie Saad Al-Kaabi lors d'une conférence de presse.

Il s'agit d'un "accident et non d'un sabotage ou d'un acte hostile", a ajouté le ministre alors que des installations énergétiques du Golfe avaient été attaquées par l'Iran lors de la guerre au Moyen-Orient plus tôt cette année.

Le ministre qatari de l'Energie Saad Al-Kaabi lors d'une conférence de presse, après l'explosion d'un complexe gazier, le 22 juin 2026 à Doha ( AFP / KARIM JAAFAR )

Le site était à l'arrêt depuis décembre pour maintenance et n'avait été redémarré que deux jours avant l'explosion, selon le ministre.

Cette explosion "n'aura aucune conséquence sur les exportations" ni "sur nos besoins locaux", a ajouté Saad Al-Kaabi assurant qu'elle n'avait pas non plus causé de dégât environnemental.

Rapidement les autorités avaient parlé d'"incident technique", la compagnie publique QatarEnergy précisant que l'incident s'était produit "lors du redémarrage des opérations (...) dans l'installation d'approvisionnement local en gaz de Barzan".

Un des plus grands producteurs

Un journaliste de l'AFP qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres du site a vu dans la nuit des flammes illuminer le ciel nocturne et un panache de fumée.

Le complexe de Ras Laffan avait subi d'importants dégâts à la suite des attaques menées par l'Iran contre ses voisins du Golfe en riposte à l'offensive israélo-américaine.

Le ministre qatari de l'Energie Saad Al-Kaabi lors d'une conférence de presse, après l'explosion d'un complexe gazier, le 22 juin 2026 à Doha ( AFP / KARIM JAAFAR )

Selon QatarEnergy, l'installation de Barzan a une capacité de production de 1,4 milliard de pieds cubes standards de gaz commercialisable par jour, destinés à alimenter les centrales électriques, les usines de dessalement et les industries locales.

Le site dispose également d'une capacité de production d'éthane, de condensats, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de soufre destinés aux marchés locaux et à l'exportation.

Le projet est détenu à 93% par QatarEnergy et à 7% par la compagnie américaine ExxonMobil, selon le site de l'entreprise américaine.

Le Qatar, qui partage le champ gazier de South Pars/North Dome avec l'Iran, est l'un des plus grands producteurs de GNL au monde, avec les Etats-Unis, l'Australie et la Russie.

Mais le petit Etat du Golfe a interrompu sa production le 2 mars après des frappes de drones iraniens sur des installations énergétiques clés. Il a aussi été confronté à la fermeture du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique.

De nouvelles attaques le 18 mars ont réduit de 17% les capacités d'exportation du pays, des dégâts dont la réparation devrait nécessiter trois à cinq ans, avait alors affirmé le ministre de l'Energie.

Des pays importateurs comme la Chine, la Corée du Sud, l'Italie et la Belgique figuraient parmi les plus susceptibles d’être affectés, avait déclaré Saad al-Kaabien mars.

Tout cela reste une "question géopolitique et militaire", a reconnu lundi le ministre qui est également directeur général de QatarEnergy, tout en jugeant l'explosion de dimanche de sujet "différent".