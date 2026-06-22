Satellites: l'Allemand OHB va lever plus de 500 millions d'euros

information fournie par Boursorama avec AFP • 22/06/2026 à 13:05

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le fabricant allemand de satellites OHB a annoncé lundi une augmentation de capital supérieure à 500 millions d'euros, combinée à une sortie partielle de son deuxième actionnaire KKR, afin de financer ses investissements dans le spatial, notamment les lanceurs.

L'entreprise familiale basée à Brême vise une meilleure valorisation en Bourse au moment où l'introduction record de l'action SpaceX à Wall Street mi-juin montre l'appétit des investisseurs pour le secteur spatial.

OHB va émettre jusqu'à 1,7 million de nouvelles actions au prix unitaire de 300 euros, afin de lever jusqu'à 510,7 millions d'euros, d'après un communiqué.

Dans le même temps, le fonds d'investissement américain KKR va céder jusqu'à 1,23 million d'actions qu'il détient et ainsi diminuer sa participation dans l'entreprise à environ 20%, contre 29% actuellement.

La famille Fuchs, actionnaire majoritaire d'OHB, a renoncé à ses droits de souscription de nouvelles actions mais ne cédera aucun titre, maintenant ainsi sa participation à 60% dans le capital.

Ces deux opérations devraient augmenter nettement le capital d'OHB circulant en Bourse à 19,2%, en cas d'exercice de l'option de surallocation, contre 5,7% actuellement.

L'offre est avantageuse alors que le titre OHB a culminé à 685 euros en mai avant de redescendre.

Vers 08H45 GMT, l'action OHB reculait de 2,84%, à 394 euros.

Selon le communiqué, OHB veut "permettre une forte croissance en poursuivant l’industrialisation grâce à des investissements significatifs" dans la production, notamment des lanceurs spatiaux.

L'entreprise développe depuis 2018 une fusée pour mettre en orbite de petits satellites, via la start-up RFA (Rocket Factory Augsburg), détenue en majorité par OHB, avec un vol inaugural retardé mais qui reste prévu cette année.

Celle-ci est dans la course face à l'allemand Isar Aerospace et des concurrents français et espagnols pour s'imposer sur le marché européen des micro ou mini-lanceurs.

L'espace est l'un des axes principaux de la hausse des dépenses militaires en Europe, enclenchée depuis le début de la guerre en Ukraine.

OHB tire profit de cet essor, après s'être fait connaître pour ses petits satellites fabriqués pour les programmes spatiaux civils de l'UE Galileo (type GPS) et Copernicus (observation de la Terre).