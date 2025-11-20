Le conseil d'administration d'Atkore étudie les possibilités de vente du fabricant de composants électriques

Le fabricant de composants électriques Atkore ATKR.N a déclaré jeudi que son conseil d'administration et son équipe de direction étudient les options qui s'offrent à eux, y compris la vente ou la fusion de l'entreprise, ce qui a fait chuter ses actions de 15 %.

Bloomberg News avait rapporté en septembre que l'investisseur activiste Irenic Capital Management, qui détient une participation de 2,5 % dans Atkore, pressait le conseil d'administration d'explorer une vente potentielle.

Le même mois , Atkore a déclaré qu'elle travaillait avec Citigroup pour évaluer les alternatives stratégiques afin de se concentrer davantage sur son portefeuille principal d'infrastructures électriques.

"Atkore a subi la pression de l'activiste Irenic Capital. Cette situation, ainsi que les projets de départ à la retraite du directeur général Bill Waltz, semblaient constituer un moment opportun pour le fabricant de produits électriques d'envisager une vente, d'autant plus que la société opérait sur une toile de fond solide grâce au boom des centres de données", a déclaré Kevin Ketcham, analyste chez Mergermarket.

Atkore a annoncé la nomination de Franklin Edmonds à son conseil d'administration dans le cadre d'un accord de coopération avec Irenic Capital.

Avec cette nomination, le conseil d'administration de l'entreprise formera un comité d'examen pour superviser les alternatives stratégiques afin d'inclure des actifs en dehors de son portefeuille principal d'infrastructures électriques.

Le fabricant de composants électriques a pris des mesures pour réduire les coûts, y compris une réduction des effectifs, alors qu'il est confronté à la hausse des coûts des intrants et à la pression qui en résulte sur les marges bénéficiaires en raison des tarifs douaniers.

Jeudi, la société Atkore, basée à Harvey, dans l'Illinois, a affiché une perte nette annuelle de 15,2 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre un bénéfice net de 472,9 millions de dollars pour l'exercice précédent.

Elle s'attend à ce que le bénéfice net ajusté annuel par action pour l'exercice 2026 se situe dans une fourchette de 5,05 à 5,55 dollars, contre des estimations d'analystes de 5,48 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, le bénéfice d'Atkore pour le trimestre clos le 30 septembre était de 69 cents par action, manquant les estimations de 1,26 $.

Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 4,6 % à 752 millions de dollars par rapport à l'année précédente, contre des estimations d'environ 734 millions de dollars.

Atkore a une capitalisation boursière de 2,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. À la dernière clôture, ses actions étaient en baisse de 20,3 % depuis le début de l'année.