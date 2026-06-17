Le Congrès va tenir une audition sur la concurrence et la réglementation dans le secteur aérien américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Une commission de la Chambre des représentants tiendra le 24 juin une audition sur l'état de la concurrence et de la réglementation dans le secteur aérien américain, suite à la faillite de la compagnie low-cost Spirit Airlines le mois dernier.

Une sous-commission de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, chargée des questions de concurrence, tiendra une audition intitulée “Une vue d’ensemble: concurrence et réglementation dans le secteur aérien américain”. Le directeur général d’Airlines for America, Chris Sununu, devrait témoigner lors de cette audition.

Les républicains devraient profiter de cette audition pour affirmer que les politiques de l’administration Biden en matière de concurrence aérienne n’ont pas permis de sauver des emplois, tandis que les démocrates mettront en avant les efforts de l’administration Trump visant à affaiblir les mesures de protection des consommateurs dans le secteur aérien et à annuler les amendes infligées aux compagnies aériennes pour faute professionnelle sous l’administration Biden.

Spirit Airlines a fait faillite en mai après que le président Donald Trump eut proposé 500 millions de dollars pour sauver la compagnie, malgré l’opposition de certains de ses plus proches conseillers et de nombreux républicains au Congrès.

Les créanciers ont rejeté l’accord malgré les efforts intenses déployés par l’administration Trump pour maintenir Spirit à flot. Cette faillite a entraîné la perte d’environ 15 000 emplois parmi les salariés et les sous-traitants de Spirit.

L’administration Trump a affirmé que l’ancienne administration du président Joe Biden avait ouvert la voie à la faillite de la compagnie aérienne en bloquant, en 2024, une fusion entre JetBlue Airways JBLU.O et Spirit, mais les responsables de l’administration Biden ont rejeté cette affirmation. Spirit avait déposé deux fois le bilan en l’espace d’un an et n’avait plus réalisé de bénéfices depuis 2019.

Cette semaine, le ministère américain des Transports (USDOT) a annoncé avoir clos une enquête sur une panne survenue en juillet 2024 chez Delta Air Lines DAL.N , qui avait perturbé les projets de voyage de 1,3 million de clients; et l’année dernière, il avait annulé une amende de 11 millions de dollars infligée à Southwest Airlines LUV.N suite à la panne subie par la compagnie en décembre 2022, pendant une période de forte affluence liée aux vacances.

En mai, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a clos son enquête sur les compagnies aériennes qui n’avaient pas respecté les réductions de vols exigées dans 40 grands aéroports lors de la fermeture des services publics de 2025, sans infliger d’amendes.

En novembre, le ministère américain des Transports (USDOT) a retiré une proposition émise sous l’administration Biden qui visait à obliger les compagnies aériennes à verser une indemnisation en espèces aux passagers lorsque celles-ci sont responsables de perturbations des vols aux États-Unis.