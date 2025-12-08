Le Congrès envisage d'exiger de l'armée américaine l'utilisation d'alertes de sécurité pour les hélicoptères près de l'aéroport de Washington et le signalement des accidents évités de justesse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le projet de loi, projet de loi sur la sécurité préalable, pas de commentaire des bureaux des sénateurs Cruz ou Cantwell) par David Shepardson

Les hélicoptères de l'armée américaine en mission d'entraînement devraient diffuser des alertes aux avions commerciaux proches

autour de l'aéroport national Reagan Washington afin d'éviter les collisions, en vertu d'un projet de loi annuel sur la politique de défense dévoilé dimanche. En janvier, un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine en mission d'entraînement qui n'utilisait pas un système de sécurité clé connu sous le nom d'ADS-B est entré en collision avec un jet régional d' American Airlines , tuant 67 personnes près de l'aéroport situé à la périphérie de Washington. Le projet de loi de 3 000 pages exigerait également que le Pentagone communique au Congrès le nombre de collisions évitées de justesse entre des avions militaires et des avions commerciaux au cours des dix dernières années et qu'il publie à l'avenir des rapports annuels sur les incidents.

Le projet de loi ne précise pas le type d'alertes que les hélicoptères militaires devraient utiliser. Le ministère de la défense ne pourrait déroger à cette obligation que si une évaluation des risques a été réalisée et que les risques pour les avions commerciaux pouvaient être résolus.

En octobre, la commission sénatoriale du commerce a approuvé

la législation sur la sécurité aérienne pour exiger l'utilisation de l'ADS-B après la collision de janvier. En revanche, le projet de loi annuel sur la défense exige un rapport sur la faisabilité de l'installation de l'ADS-B sur tous les hélicoptères militaires.

Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a déclaré en octobre que le projet de loi "comble une dangereuse lacune qui permettait aux avions militaires d'opérer dans le ciel national sans communiquer leur position rapidement et avec précision aux autres aviateurs, comme le font les avions commerciaux" Les législateurs des deux partis et le secrétaire aux transports Sean Duffy se sont demandé pourquoi l'administration fédérale de l'aviation n'avait pas réagi pendant des années face aux incidents impliquant des hélicoptères militaires près de l'aéroport national Reagan de Washington. La législation exigerait des examens de sécurité à l'aéroport national Reagan et dans d'autres grands aéroports et demanderait au bureau de l'inspecteur général de l'armée de lancer un audit de coordination de la sécurité. En avril, la FAA a déclaré qu'elle exigerait l'utilisation de l'ADS-B par les hélicoptères gouvernementaux près de l'aéroport national Reagan et, en mai, elle a interdit à l'armée d'effectuer des vols en hélicoptère autour du Pentagone à la suite d'un accident évité de justesse. La FAA a également pris des mesures pour augmenter la séparation entre les hélicoptères et les avions à réaction. La sénatrice Maria Cantwell, principale démocrate de la commission du commerce, qui a également parrainé le projet de loi en octobre, a cité une révélation du NTSB en mars selon laquelle, depuis 2021, 15 200 incidents de séparation aérienne ont eu lieu près de Reagan National entre des avions commerciaux et des hélicoptères, dont 85 ont été évités de justesse. Les bureaux de Maria Cantwell et Ted Cruz ont refusé de commenter les dispositions du projet de loi sur la défense.