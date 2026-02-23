 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Congo remplace la direction de la société minière d'État Gecamines, selon un communiqué
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ange Kasongo

Le président de la République démocratique du Congo a révoqué le président du conseil d'administration et le directeur général de la société minière publique Gecamines et a nommé Deogratias Ngele Masudi et Baraka Kabemba à ces postes, selon une déclaration lue sur la télévision d'État.

Valeurs associées

ALPHAMIN RES.
1,380 CAD TSX Venture 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 750,00 USD LME +0,98%
GLENCORE
518,150 GBX LSE +2,20%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
IVANHOE MINES RG-A
15,760 CAD TSX -1,31%
Pétrole Brent
72,29 USD Ice Europ +0,85%
Pétrole WTI
67,08 USD Ice Europ +1,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York
    Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude douanière
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par ​Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane ... Lire la suite

  • Un drapeau ukrainien flotte au-dessus de Downing Street à Londres au Royaume-Uni
    Ukraine: Nouveaux pourparlers de paix en fin de semaine, selon le chef de cabinet de Zelensky
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:43 

    Une ‌nouvelle série de pourparlers visant ​à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait avoir lieu ​à la fin de la semaine, ​a déclaré lundi le ⁠chef de cabinet du président ‌Volodimir Zelensky aux médias ukrainiens. "Je pense que ce sera ​à ‌la fin de la ⁠semaine, ... Lire la suite

  • Des secouristes ukrainiens à Sofiivska Borshchagivka, en Ukraine, le 22 février 2026. ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Guerre en Ukraine : le coût de la reconstruction estimé à plus de 500 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.02.2026 15:42 

    Au-delà du coût financier, les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties "pendant des générations". Reconstruire l'Ukraine après la guerre qui l'opppose à la Russie depuis quatre ans coûtera environ 588 milliards ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.02.2026 15:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank