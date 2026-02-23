Le Congo remplace la direction de la société minière d'État Gecamines, selon un communiqué

Le président de la République démocratique du Congo a révoqué le président du conseil d'administration et le directeur général de la société minière publique Gecamines et a nommé Deogratias Ngele Masudi et Baraka Kabemba à ces postes, selon une déclaration lue sur la télévision d'État.