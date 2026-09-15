Le Congo met en place un groupe de travail dédié à l'accord minier avec les États-Unis, selon le procès-verbal du Conseil des ministres

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par Ange Kasongo

La République démocratique du Congo a approuvé la création d’un groupe de travail chargé d’accélérer la mise en œuvre de son partenariat stratégique avec les États-Unis dans le domaine des minerais stratégiques, selon le procès-verbal d’une réunion du Conseil des ministres consulté mardi par Reuters, alors que Kinshasa cherche à attirer davantage d’investissements occidentaux dans ses secteurs du cuivre et du cobalt.

Cette décision marque la dernière étape en date des efforts déployés par le Congo pour diversifier ses sources de financement au-delà de la Chine et renforcer ses liens avec Washington, qui cherche à contester la domination de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques.

Le Congo, premier producteur mondial de cobalt et deuxième exportateur de cuivre, a signé ce partenariat avec les États-Unis en décembre.

Cet accord a déjà débouché sur un investissement minier soutenu par les États-Unis par l’intermédiaire de Virtus Minerals et a élargi les accords d’achat de cuivre entre la société minière d’État Gecamines et les négociants Mercuria et Glencore, stimulant ainsi les ventes congolaises vers les marchés occidentaux .

La décision du Conseil des ministres du 11 septembre établit officiellement un “groupe de travail RDC-États-Unis” chargé d’accélérer la mise en œuvre du partenariat, selon un compte-rendu gouvernemental de la réunion.

Le ministre de l’Économie, Daniel Mukoko Samba, a déclaré aux ministres que cet organe contribuerait à traduire les engagements pris dans le cadre du partenariat en “résultats concrets sur le plan économique et sécuritaire” pour les citoyens congolais, indique le communiqué. Celui-ci ne fournit toutefois aucun détail sur la composition du groupe de travail ni n’identifie les projets prioritaires dont il aura la charge.

Un responsable gouvernemental a indiqué que le groupe de travail devait initialement devenir opérationnel en février, mais que sa mise en place avait été retardée par des obstacles administratifs.

Ce responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a précisé que la mise en œuvre du partenariat se poursuivait malgré ce retard.

Lors de cette même réunion, les ministres ont approuvé un budget record de 24,8 milliards de dollars pour 2027, en hausse de 12% par rapport au plan de dépenses révisé de cette année. Les infrastructures, la sécurité et la diversification économique figurent parmi les priorités du gouvernement, selon le communiqué.