Le Congo étend le contrôle de l'État sur le secteur minier en cherchant à s'approprier les données géologiques

La République démocratique du Congo prévoit de renforcer le contrôle des données géologiques qui orientent l'exploration minière, un secteur représentant des milliards de dollars, ce qui pourrait étendre l'influence de l'État sur le développement des futures découvertes minérales.

Le pays accélère la cartographie géologique, les levés aériens et la numérisation des archives historiques afin de constituer une base de données géologiques nationale exhaustive sur ses minerais stratégiques et de réduire les risques liés à l'exploration, selon des responsables.

Ce plan renforcera l'emprise de Kinshasa sur le premier producteur mondial de cobalt et le deuxième fournisseur mondial de cuivre, selon un responsable et sept sources du secteur, et pourrait s'avérer encore plus significatif que les politiques nationales qui ont redessiné le marché mondial du cobalt, estiment certains analystes.

Un programme national de cartographie géologique a pris de l'ampleur cette année après le lancement, en janvier, d'un contrat de 180 millions de dollars avec la société espagnole Xcalibur, leader mondial de la cartographie géologique, a déclaré à Reuters Raoul Wazenga Vitima, directeur général du Service géologique national du Congo (SGNC).

Ce projet fait partie des nombreux programmes de cartographie en cours dans le pays, financés par le gouvernement, les recettes minières et des partenaires internationaux, dont les résultats sont intégrés à la banque de données géologiques nationale, qui devrait être pleinement opérationnelle d'ici fin 2026, a précisé M. Vitima.

Contrairement à d'autres grandes juridictions minières telles que l'Australie, le Congo prévoit toutefois de maintenir le contrôle de l'accès à la base de données entre les mains de l'État et de faire payer certaines informations. Les demandes d'accès à l'information seront évaluées à la fois au regard des besoins des investisseurs et de la protection des « intérêts stratégiques » du Congo, a précisé M. Vitima.

« Les données générées dans le cadre de ces programmes constituent un atout stratégique de l'État congolais », a déclaré M. Vitima.

SYSTÈME D'ACCÈS À PLUSIEURS NIVEAUX

Bien qu'il abrite certains des gisements les plus riches au monde de cuivre, de cobalt, de lithium, de tantale et d'or, le Congo reste l'une des principales juridictions minières les moins explorées. La SGNC estime que l'exploration systématique couvre à peine 20 % du territoire national.

Le projet Xcalibur porte sur plus de 700 000 kilomètres carrés (270 272 miles carrés) et utilise la géophysique aéroportée, des données numérisées et des analyses avancées pour identifier des cibles d'exploration et mettre en valeur de vastes zones inexplorées du Congo, a précisé Vitima.

Xcalibur n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les dépenses d'exploration ont bondi après la fin de la guerre civile congolaise de 1998 à 2003, passant de 57 millions de dollars en 2005 à un niveau record de 389,2 millions de dollars en 2012, selon les données de S&P.

Les entreprises ont investi 130,7 millions de dollars dans l'exploration en 2024, un montant sans équivalent en Afrique, mais l'activité reste concentrée dans la ceinture cuprifère et cobaltifère de la Lualaba et du Haut-Katanga, laissant de vastes parties du pays mal cartographiées.

La base de données congolaise fonctionnera selon un système d'accès à plusieurs niveaux: les informations géologiques de base seront disponibles gratuitement, tandis que l'accès aux ensembles de données plus sensibles sera payant, a déclaré M. Vitima, arguant que les recettes générées par certains produits de données contribueraient à financer la poursuite de l'exploration et de la cartographie dans le pays. Il n'a pas précisé la structure tarifaire ni les catégories de données soumises à redevance.

CONCURRENCE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE

Cette initiative intervient alors que le Congo se trouve au cœur d'une concurrence de plus en plus intense entre les États-Unis et la Chine pour l'approvisionnement en minéraux stratégiques .

Les deux pays ont conclu des accords distincts avec Kinshasa visant à renforcer leur coopération dans ce secteur.

M. Vitima a précisé que la base de données n'avait pas pour but de favoriser ni la Chine ni les États-Unis, ajoutant que la stratégie du Congo consistait à diversifier sa base d'investisseurs miniers et à appliquer les mêmes règles d'accès à toutes les entreprises, quelle que soit leur origine.

Un contrôle accru des données géologiques pourrait permettre à Kinshasa d'orienter les flux de capitaux destinés à l'exploration et de déterminer quels gisements de cuivre, de cobalt, de germanium et d'autres minéraux critiques seront exploités à l'avenir, ont déclaré trois dirigeants du secteur minier et un géologue.

« Le contrôle des données géologiques devient de plus en plus un outil stratégique », a déclaré Mark Jessell, expert en géologie et géophysique à l'Université d'Australie occidentale.

« Cela influe non seulement sur ce qu'un pays exploite aujourd'hui, mais aussi sur ce qu'il pourrait découvrir et développer demain. »

Les réserves de cobalt du Congo ont augmenté de plus de 76 % entre 2000 et 2025 pour atteindre environ 6 millions de tonnes, soit plus de la moitié des réserves mondiales connues, selon l'U.S. Geological Survey, à mesure que l'exploration a permis de revoir à la hausse les estimations concernant les vastes gisements de la Copperbelt.

« Un système transparent fondé sur des critères objectifs réduit l'avantage informationnel des opérateurs déjà implantés dans le pays, attire une plus grande diversité d'investisseurs et renforce la position de négociation du Congo », a déclaré Jean-Jacques Kayembe Mufwankolo, responsable pour le Congo de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI), basée en Norvège, qui promeut une gestion responsable des ressources pétrolières, gazières et minérales.

PROTÉGER LES INTÉRÊTS STRATÉGIQUES

Moïse Liboto Makuta, responsable pour le Congo du groupe de réflexion sur les industries extractives Natural Resource Governance Institute, a déclaré que disposer de données géologiques exhaustives permettait au gouvernement de négocier en s'appuyant sur des connaissances et non sur des conjectures.

« De meilleurs accords négociés signifient davantage de recettes pour les caisses de l'État, et non pas uniquement pour l'entreprise et quelques fonctionnaires bien placés », a-t-il ajouté.

Le contrat de cartographie d'Xcalibur porte sur une durée de trois ans et le Congo a conclu des partenariats similaires avec le BRGM (Service géologique national français), le Conseil sud-africain des géosciences, les sociétés américaines KoBold Metals et Atlas Park, a précisé M. Vitima. Le pays a également établi des partenariats avec la société japonaise Solafune et l'AfricaMuseum belge.

CONTRÔLE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Le Congo n'est pas le seul dans ce cas. Le Canada et l'Arabie saoudite s'emploient également à consolider leurs données géologiques, ce qui reflète une tendance plus large des gouvernements à considérer les informations minières comme une infrastructure nationale, ont indiqué un dirigeant du secteur minier et un consultant au fait du dossier.

Ces sources ont souhaité garder l'anonymat afin de pouvoir aborder des sujets sensibles.

M. Vitima a précisé que l'Arabie saoudite utilisait également Xcalibur pour la cartographie géologique nationale et que le Congo partageait son expérience en matière de prospection géologique et de minéraux critiques avec le royaume, alors que Riyad cherche à diversifier son économie en s'éloignant des hydrocarbures pour se tourner vers le secteur minier.

Contrairement aux contrôles à l'exportation, les données géologiques influencent l'offre future et celui qui contrôle les meilleures informations détermine souvent la destination des prochains investissements dans l'exploration, a déclaré Grant Sanden, directeur général de la société canadienne de technologie minière GeologicAI.

Une étude réalisée en 2015 en Australie-Occidentale a révélé que chaque million de dollars australiens (706 200 dollars) investi dans les sciences de la Terre par le gouvernement générait 19,8 millions de dollars australiens de dépenses supplémentaires en exploration privée.

DES EXPORTATIONS AUX DONNÉES GÉOLOGIQUES

Le Congo a déjà démontré sa capacité à influencer les marchés mondiaux des minerais grâce à l'intervention de l'État.

Une interdiction d'exportation de cobalt imposée en février 2025, alors que les prix avaient atteint leur plus bas niveau depuis dix ans, à environ 10 dollars la livre ou 22 046 dollars la tonne métrique, suivie d'un système de quotas , a contribué à faire basculer le marché de l'excédent vers le déficit et à faire remonter les prix du cobalt à environ 26 dollars la livre OCBc1 .

Les analystes et les dirigeants du secteur minier estiment que le contrôle des données géologiques pourrait à terme s'avérer encore plus déterminant.

« Le problème réside rarement dans l'existence même des minerais », a déclaré Greg Agnew, directeur général de la société canadienne de technologies minières Ideon Technologies.

« Le défi réside dans la rapidité avec laquelle les gisements peuvent être étudiés, financés et exploités. Disposer de meilleures informations géologiques permet de raccourcir ce délai. »

Certains acteurs du secteur prônent un modèle plus ouvert, invoquant son impact sur la transparence et les investissements miniers.

La société d'exploration minière californienne KoBold Metals affirme avoir rendu publiques plus de 260 000 pages d'archives géologiques historiques du Congo.

En Zambie voisine, l'entreprise a contribué à rendre accessibles environ 150 000 documents via un portail gouvernemental payant. M. Vitima a indiqué que des modèles similaires, payants, existent en Tanzanie et en Afrique du Sud.

« Notre objectif est de mettre ces données à la disposition des explorateurs et des chercheurs », a déclaré Benjamin Katabuka, directeur de KoBold au Congo.

Les grandes juridictions minières telles que l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni offrent un accès en ligne largement gratuit à de vastes bases de données d'informations géologiques.

M. Vitima a expliqué que ces juridictions minières bien établies avaient généré une grande partie de leurs données géologiques il y a plusieurs décennies et avaient déjà tiré profit de leur exploitation commerciale. Le Congo est encore en train de constituer sa base de connaissances et considère ces informations comme un atout stratégique, d'où les frais destinés à financer la poursuite des explorations.

M. Makuta, du Natural Resource Governance Institute, a déclaré que le véritable test pour le système congolais consisterait à « vérifier si le gouvernement applique ses règles de diffusion des données de manière équitable et transparente, plutôt que de permettre à des initiés d'y avoir accès en avant-première ».

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Maxwell Akalaare Adombila