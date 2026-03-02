Le conflit iranien perturbe les évaluations du pétrole, des carburants et du GNL du Moyen-Orient par l'agence de notation Platts

par Florence Tan, Trixie Yap et Siyi Liu

S&P Global Platts a suspendu lundi les offres et les demandes pour certaines évaluations de prix du brut du Moyen-Orient, des produits raffinés et du gaz naturel liquéfié (GNL)qui transitent par le détroit d'Ormuz, invoquant les perturbations du transport maritime dues au conflit entre les États-Unis et l'Iran.

S&P Global Platts, l'un des principaux fournisseurs d'informations sur les prix et les transactions sur les marchés du pétrole et des carburants pour l'industrie, a procédé à ces changements alors que les combats ont endommagé les pétroliers et fortement réduit le traficdans le détroit d'Ormuz , un point névralgique par lequel environ 20 % de la production mondiale de pétrole et une part similaire de gaz naturel liquéfié transitent par des navires en provenance des producteurs du Moyen-Orient.

Dans des avis à ses abonnés publiés sur son site Web, Platts a déclaré que les vendeurs de brut ne peuvent pas désigner des cargaisons de brut de Dubaï et d'Upper Zakum des Émirats arabes unis, d'al-Shaheen du Qatar ou de cargaisons de Murban chargées depuis le port de Jebel Dhanna aux Émirats arabes unis, pour des livraisons dans le cadre du processus Platts Market on Close (MOC), jusqu'à nouvel ordre.

Platts continuera toutefois à publier des évaluations du prix du brut du Moyen-Orient, y compris pour le marché au comptant de Dubaï, qui fixe les prix de millions de barils de brut et de produits dérivés du Moyen-Orient.

L'agence a également cessé d'accepter les offres et les demandes pour les produits partiels de brut Upper Zakum et al-Shaheen, mais continuera à évaluer les prix de ces qualités en utilisant les informations du marché et les offres et les demandes pour des cargaisons complètes de 500 000 barils, a déclaré Platts.

"Les acteurs du marché ont informé Platts que de nombreuses compagnies maritimes majeures ont interrompu le transit par le détroit d'Ormuz en raison de préoccupations accrues en matière de sécurité après qu'Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes sur l'Iran", a déclaré Platts.

PRODUITS RAFFINÉS

Platts a également suspendu les offres et les demandes pour les produits raffinés sur une base free-on-board Arab Gulf ou Fujairah pour le naphta, l'essence, le gasoil, le jet fuel ou le fuel oil en provenance de tous les ports du Golfe qui nécessitent un transit par le détroit, a indiqué Platts dans une note séparée à l'attention des abonnés.

La société continuera à publier des évaluations du revenu net pour les cotations de prix du Golfe arabe pour le naphta, l'essence, le gasoil, le jet fuel et le fuel à haute teneur en soufre.

En ce qui concerne le GNL, Platts a déclaré qu'elle ne publierait pas d'offres pour les cargaisons chargées à partir des terminaux de Ras Laffan au Qatar ou de Das Island à Abu Dhabi.

Platts continuera à publier des évaluations du fret au Moyen-Orient, en précisant qu'elle utilisera "toutes les données d'affrètement disponibles et les informations du marché dans la région".