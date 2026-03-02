 Aller au contenu principal
Trump vu avec une grande plaque rougeâtre dans le cou
information fournie par AFP 02/03/2026 à 22:17

Une plaque rouge est visible sur le cou du président américain Donald Trump assistant à une cérémonie à la Maison Blanche, le 2 mars 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump est apparu lundi pour une cérémonie à la Maison Blanche avec une plaque rougeâtre bien visible dans le cou, due selon son médecin à l'application d'un traitement "préventif".

Une photographie de l'AFP montre une zone rouge et couverte de croûtes brunâtres dépassant du col de chemise, sur le côté droit du cou du président américain, le plus vieux jamais élu et aujourd'hui âgé de 79 ans.

"Le président Trump utilise une crème très répandue sur le côté droit de son cou, qui est un traitement cutané préventif, prescrit par le médecin de la Maison Blanche. Le président utilise ce traitement pendant une semaine et la rougeur devrait persister quelques semaines", a dit le docteur Sean Barbarella, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Donald Trump a déjà été vu avec des hématomes sur les mains, que la Maison Blanche a expliqués par une prise d'aspirine.

Pendant un conseil des ministres, il a été filmé avec les yeux baissés.

Il a dit par la suite qu'il ne s'était pas endormi mais avait jugé que la réunion était "ennuyeuse".

Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.



