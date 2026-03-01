Le conflit entre les États-Unis et l'Iran perturbe des milliers de vols et aggrave le chaos dans les transports

* Les frappes aériennes iraniennes et israéliennes se poursuivent pour la deuxième journée

* Les plateformes aéroportuaires du Moyen-Orient restent fermées ou soumises à des restrictions

* Les compagnies aériennes réorientent ou annulent des vols, ce qui affecte les horaires globaux

* Risque de perturbations prolongées dues aux conflits régionaux

* Des milliers de passagers bloqués dans les aéroports du monde entier

Le transport aérien mondial est resté fortement perturbé dimanche, la guerre en Iran ayant maintenu fermés les principaux aéroports du Moyen-Orient, y compris Dubaï, la plaque tournante internationale la plus fréquentée au monde, pour la deuxième journée, ce qui constitue l'un des chocs les plus violents de ces dernières années dans le secteur de l'aviation.

Les principaux aéroports de transit, dont Dubaï et Abou Dhabi dans les Émirats arabes unis et Doha au Qatar, ont été fermés ou soumis à de sévères restrictions, alors que la majeure partie de l'espace aérien de la région est restée fermée après que les frappes américaines et israéliennes ont tué le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei .

Israël a déclaré avoir lancé une nouvelle vague de frappes sur l'Iran dimanche tandis que de fortes détonations ont été entendues pour la deuxième journée près de Dubaï et au-dessus de Doha après que l'Iran a lancé des attaques aériennes en représailles sur les États voisins du Golfe.

L'aéroport international de Dubaï a été endommagé par les attaques iraniennes, tandis que les aéroports d'Abou Dhabi et du Koweït ont également été touchés.

Des milliers de vols ont été affectés à travers le Moyen-Orient , selon les données de la plateforme de suivi des vols FlightAware.

Emirates, le plus grand transporteur international au monde, a déclaré qu'il avait suspendu toutes les opérations à destination et en provenance de son mégahub de Dubaï jusqu'à lundi.

Qatar Airways, qui a suspendu toutes ses opérations, a déclaré qu'elle ferait le point sur la situation lundi et la compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE a prolongé d'une semaine la suspension de ses vols vers la région.

L'espace aérien au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, d'Israël, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et du Qatar est resté pratiquement vide, comme l'ont montré les cartes de Flightradar24 dimanche.

Le service de suivi des vols a indiqué qu'un nouveau bulletin de pilotage avait prolongé la fermeture de l'espace aérien iranien au moins jusqu'au 3 mars à 8 h 30 GMT, bien que des sources de compagnies aériennes régionales aient déclaré qu'il n'y avait aucune certitude quant à la durée de l'agitation liée au conflit.

EFFETS DE RIPPLE

La région et ses compagnies aériennes se sont habituées aux perturbations des voyages au cours des dernières années, mais une fermeture aussi prolongée du ciel - plus de 24 heures - et l'arrêt des trois principaux centres de transit du Golfe sont sans précédent, selon les analystes.

Le Golfe est également un carrefour important pour le fret aérien, ce qui accentue la pression sur les voies commerciales en plus des perturbations en mer.

Les dirigeants des compagnies aériennes ont déclaré que les équipages et les pilotes étaient désormais dispersés dans le monde entier, ce qui complique le processus complexe de reprise des vols lorsque l'espace aérien est rouvert.

Les fermetures d'aéroports ont provoqué une onde de choc bien au-delà du Moyen-Orient, laissant des dizaines de milliers de voyageurs bloqués dans la région, en Asie et en Europe.

Environ 4 000 vols devaient atterrir dans la région dimanche, selon la société d'analyse Cirium.

Dimanche matin, à l'aéroport de Francfort, Lara Haenseler, originaire de Bochum (Allemagne) et en partance pour l'Australie, tentait d'obtenir une nouvelle réservation après l'annulation de son vol à destination de Dubaï.

"La ligne d'assistance téléphonique est complètement surchargée. Nous ne pouvons joindre personne", a-t-elle déclaré.

À Bali, en Indonésie, de longues files d'attente se sont formées dans l'aéroport international I Gusti Ngurah Rai, où les passagers attendaient de pouvoir parler au personnel de la compagnie aérienne.

À l'aéroport international Hazrat Shahjalal de Dhaka, au Bangladesh, les voyageurs se sont assis sur leurs bagages en attendant de connaître les détails de leurs vols, tandis qu'à l'aéroport international Tribhuvan de Katmandou, les tableaux d'affichage des départs affichaient une longue liste de vols annulés.

Dubaï et sa voisine Doha se situent au carrefour des voyages aériens est-ouest, canalisant le trafic long-courrier entre l'Europe et l'Asie grâce à des réseaux de vols de correspondance étroitement programmés. Ces plaques tournantes étant à l'arrêt, les avions et les équipages sont restés bloqués hors de leur position, ce qui a perturbé les horaires des compagnies aériennes dans le monde entier.

"C'est le volume de personnes et la complexité qui sont en cause", a déclaré John Strickland, analyste de l'aviation basé au Royaume-Uni.

"Il ne s'agit pas seulement des clients, mais aussi des équipages et des avions dispersés partout."

Les compagnies aériennes d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient ont annulé ou détourné des vols pour éviter les espaces aériens fermés ou restreints, ce qui a allongé les trajets et fait grimper les prix du carburant. Les perturbations ont été intensifiées par la perte des itinéraires de survol de l'Iran et de l'Irak, qui étaient devenus plus importants depuis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine avait contraint les compagnies aériennes à éviter l'espace aérien de ces deux pays.

Les fermetures de l'espace aérien du Moyen-Orient ont contraint les compagnies aériennes à emprunter des couloirs plus étroits, les combats entre le Pakistan et l'Afghanistan ajoutant un risque supplémentaire, a déclaré Ian Petchenik, directeur de la communication chez Flightradar24.

"Le risque de perturbations prolongées est la principale préoccupation du point de vue de l'aviation commerciale", a déclaré M. Petchenik.

"Toute escalade du conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan entraînant la fermeture de l'espace aérien aurait des conséquences dramatiques pour les voyages entre l'Europe et l'Asie."

Soulignant l'ampleur des perturbations, Air India a annulé dimanche ses vols au départ de Delhi, Mumbai et Amritsar à destination de grandes villes d'Europe et d'Amérique du Nord.