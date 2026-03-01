 Aller au contenu principal
Explosions à Kaboul : des tirs sur des avions pakistanais, dit le gouvernement afghan
information fournie par AFP 01/03/2026 à 19:41

Funérailles de victimes de frappes pakistanaises dans la province afghane frontalière du Nangarhar, le 1er mars 2026 ( AFP / - )

De multiples explosions ont été entendues dimanche soir par des journalistes de l'AFP à Kaboul, les talibans au pouvoir affirmant avoir riposté à des frappes aériennes pakistanaises.

Le porte-parole du ministère afghan de la Défense a déclaré sur X que la défense antiaérienne avait effectué des tirs sur "des avions pakistanais" au-dessus de la capitale afghane.

L'Afghanistan et le Pakistan continuent par ailleurs de s'affronter le long de leur frontière, ont signalé dimanche à l'AFP des habitants de ces régions et des responsables afghans.

Après des mois d'accrochages, les deux pays sont entrés en guerre jeudi quand les soldats afghans ont déclenché une attaque dans des zones frontalières, provoquant en représailles des bombardements aériens pakistanais.

Le Pakistan a déclaré une "guerre ouverte" aux autorités talibanes, les accusant d'abriter des militants armés qui lancent des attaques sur son territoire, ce que Kaboul dément.

- La base aérienne de Bagram visée -

Des habitants de plusieurs zones frontalières afghanes ont fait état auprès de l'AFP de combats nocturnes. Trois civils ont été tués dans des frappes de drones et d'artillerie, selon les autorités.

Au nord de Kaboul, des attaques aériennes "ont touché la base aérienne de Bagram", selon une de ces personnes que l'AFP ne nomme pas pour des raisons de sécurité.

"C'était très puissant, il y avait de la fumée et du feu au nord de la base" pendant ce raid "terrifiant" à l'aube, a-t-il dit.

Le porte-parole provincial, Fazl ul Rahim Maskin Yar, a affirmé que des avions pakistanais avaient "tenté de bombarder" cette base mais qu'il n'y avait eu ni victimes ni dégâts.

Une explosion et des tirs ont en outre retenti dimanche avant l'aube dans le centre de la capitale afghane, où les forces de sécurité étaient plus nombreuses, selon des journalistes de l'AFP.

La défense antiaérienne est entrée en action contre l'aviation pakistanaise. Les habitants ne doivent pas s'alarmer", a écrit sur X dans la matinée le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid.

Des drones ont également été entendus par un journaliste de l'AFP dans la province frontalière de Khost et un photographe de l'AFP a vu passer un avion de chasse à Jalalabad, également dans l'est.

Des Afghans expriment leur soutien à un membre des forces de sécurité talibanes près de Jalalabad, dans la "guerre ouverte" déclarée par le Pakistan à l'Afghanistan,le 28 février 2026 ( AFP / - )

Des habitants de cette province ont évoqué des affrontements dans la nuit, tandis que le porte-parole d'une unité militaire faisait état d'intenses combats dans la province voisine de Paktia.

Au poste-frontière de Torhham – un point de passage clef pour les Afghans de retour du Pakistan – des combats ont été signalés par le département de l'information de la province de Nangarhar.

Le Pakistan a reconnu vendredi avoir bombardé Kaboul et Kandahar, une ville du sud où réside, reclus, le chef suprême des talibans afghans, Hibatullah Akhundzada.

L'Afghanistan a accusé le Pakistan d'avoir fait des victimes civiles dans la région rurale de Kandahar. Des ouvriers du bâtiment y ont raconté avoir été visés par deux frappes aériennes, qui ont fait trois morts, selon le chef du chantier.

Trente-six autres civils sont morts depuis jeudi dans les provinces de Khost, Kunar et Paktika, selon Hamdullah Fitrat, le porte-parole adjoint du gouvernement taliban.

- Pertes importantes -

Des soldats pakistanais se dirigent vers la frontière afghane, le 28 février 2026 ( AFP / Abdul MAJEED )

A Asadabad, le chef-lieu de la province de Kunar, un homme de 18 ans, Sajid, qui n'a pas souhaité donner son nom, a raconté que son frère avait été tué.

"Quand les combats ont commencé, nous lui avons dit de venir avec nous et de quitter la zone mais il a dit qu'il resterait pour surveiller la maison". "Il est tombé en martyr près de la mosquée au moment où il cherchait à partir", a-t-il ajouté.

Plusieurs habitants des provinces de Khost et de Nangarhar ont affirmé à l'AFP que des combats sporadiques se poursuivaient dimanche.

Samedi, des habitants de Khost avaient déclaré que ceux dont les maisons étaient proches de la frontière avaient dû fuir.

Les tentatives de médiation, notamment de l'Arabie saoudite et du Qatar, ont échoué. Les Etats-Unis ont dit soutenir le Pakistan dans son droit à "se défendre contre les attaques des talibans".

L'Afghanistan a assuré vendredi vouloir "le dialogue", après avoir annoncé avoir procédé à des frappes aériennes sur le territoire pakistanais ces derniers jours - certainement au moyen de drones, selon des observateurs.

Le gouvernement taliban a annoncé que l'armée afghane avait tué plus de 80 soldats pakistanais et en avait capturé 27, tout en reconnaissant la mort de 13 membres des forces afghanes.

De son côté, Islamabad a affirmé que plus de 400 militaires afghans avaient péri et que 12 soldats pakistanais avaient trouvé la mort.

Cet épisode de violences entre le Pakistan et l'Afghanistan, longtemps proches, est le pire depuis octobre, quand plus de 70 personnes avaient perdu la vie au total d'un côté et de l'autre de la frontière, depuis en grande partie fermée.

    Ramadan Dates : Soirée de mardi 17 février 2026 – jeudi 19 mars 2026 Pendant le Ramadan, il est interdit de manger, boire, fumer et d'avoir des relations sexuelles entre l'aube et le coucher du soleil. Sont aussi à éviter les comportements négatifs comme le mensonge, la colère, la médisance, les disputes et le manque de respect

