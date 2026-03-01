L'unité de cloud d'Amazon signale un incendie après que des objets ont frappé un centre de données aux Émirats arabes unis

AWS, l'unité de cloud d'Amazon AMZN.O , a déclaré dimanche que l'alimentation électrique de son centre de données aux Émirats arabes unis avait été temporairement interrompue après que des objets aient frappé l'installation, déclenchant des étincelles et un incendie.

Les Émirats arabes unis sont ébranlés par les frappes de missiles et de drones menées en représailles par l'Iran à la suite des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. Les frappes iraniennes ont touché des aéroports, des ports et des zones résidentielles dans tout le pays et dans le Golfe.

Lorsque Reuters a demandé à AWS si l'incident survenu au centre de données était lié aux frappes, l'entreprise n'a ni confirmé ni infirmé.

* AWS a déclaré: "Vers 4h30 PST, l'une de nos zones de disponibilité (mec1-az2) a été touchée par des objets qui ont heurté le centre de données, provoquant des étincelles et un incendie."

* Selon le site web de l'entreprise, une "zone de disponibilité" est constituée d'un ou de plusieurs centres de données physiques connectés. Ces zones sont des emplacements distincts et isolés au sein de chaque région AWS.

* Les pompiers ont coupé l'alimentation électrique de l'installation pendant que les équipes s'efforçaient d'éteindre l'incendie, a indiqué AWS.

* Il faudra plusieurs heures pour rétablir la connectivité dans la zone touchée, a indiqué l'opérateur du centre de données, ajoutant que les autres zones des Émirats arabes unis fonctionnent normalement.