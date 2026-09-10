Le conflit avec l'Iran pourrait durer jusqu'à la fin du mandat de Trump-WSJ

De hauts conseillers de la Maison blanche, dont le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio, auraient averti le président Donald Trump que le conflit avec l'Iran pourrait se prolonger jusqu'à la fin de son mandat, a rapporté mercredi le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables américains.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les conseillers ont dit à Donald Trump, lors de discussions privées qui se sont tenues dans le Bureau ovale et la "Situation Room", que Téhéran pourrait continuer à résister à la pression américaine, ce qui risquerait de prolonger le conflit au-delà du jour de l'investiture de janvier 2029, a ajouté le WSJ.

Cet avertissement contraste avec les déclarations de Donald Trump au sujet du conflit.

Le locataire de la Maison blanche a dit mercredi qu'il s'attendait à ce que la guerre prenne fin "immédiatement après" les élections de mi-mandat du 3 novembre, affirmant que l'Iran tentait d'influencer le scrutin mais que Téhéran ne serait pas en mesure de maintenir sa résistance très longtemps.

Donald Trump a également reconnu que des pourparlers diplomatiques restaient une possibilité, mais qu'ils n'étaient pas privilégiés.

(Carlos Méndez; version française Camille Raynaud)