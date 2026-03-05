Le conflit au Moyen-Orient pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux de fabrication des puces-Corée du Sud

par Heejin Kim et Hyunjoo Jin

Le conflit au Moyen-Orient pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux essentiels à la fabrication de semi-conducteurs, a déclaré jeudi un député du parti au pouvoir en Corée du Sud.

L'industrie sud-coréenne des puces électroniques, qui fournit environ les deux tiers des puces mémoire mondiales, craint également qu'un conflit prolongé n'entraîne une hausse des coûts et des prix de l'énergie, a déclaré Kim Young-bae.

"Les responsables ont évoqué la possibilité d'une perturbation de la production de semi-conducteurs si certains de ces matériaux essentiels ne pouvaient plus être approvisionnés depuis le Moyen-Orient", a-t-il déclaré lors d'un point presse après avoir rencontré des dirigeants d'entreprises.

Il a notamment cité l'hélium comme exemple, ce gaz étant essentiel à la gestion thermique lors de la production de semi-conducteurs. Le Qatar figure parmi les principaux producteurs d'hélium.

Les fabricants de puces sont confrontés à de graves pénuries d'approvisionnement en raison de la forte demande des opérateurs de centres de données d'intelligence artificielle (IA).

Ces pénuries, qui ont réduit l'approvisionnement de nombreux autres secteurs, notamment des smartphones et des automobiles, pourrait être amplifiées avec la guerre au Moyen-Orient, qui est entré jeudi dans son sixième jour.

Le fabricant de puces sud-coréen SK Hynix 000660.KS a déclaré dans un communiqué qu'il avait "depuis longtemps sécurisé des chaînes d'approvisionnement diversifiées et des stocks suffisants" d'hélium. Il y a "donc très peu de chances que l'entreprise soit affectée", peut-on lire dans le communiqué.

Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC 2330.TW a déclaré dans un communiqué qu'il ne prévoyait actuellement aucun impact significatif et qu'il continuerait à suivre la situation de près.

GlobalFoundries GFS.O a déclaré être "en contact direct avec les fournisseurs, les clients et les partenaires de la région" et avoir mis en place des "plans d'atténuation".

Le ministère sud-coréen de l'Industrie a déclaré que le pays dépendait fortement du Moyen-Orient pour 14 autres éléments de la chaîne d'approvisionnement en puces, notamment le brome et les équipements d'inspection des puces. Il a souligné que beaucoup de ces éléments pouvaient être achetés sur d'autres marchés.

IMPACT SUR LES CENTRES DE DONNÉES

L'industrie sud-coréenne des puces électroniques a également averti que la situation au Moyen-Orient pourrait compromettre les projets d'entreprises de construire des centres de données d'IA dans la région, ce qui pèserait sur la demande de puces, a aussi dit Kim Young-bae.

Le géant américain Amazon AMZN.O a déclaré lundi que certains de ses centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn avaient été endommagés par des frappes de drones.

D'autres groupes de la Silicone Valley, dont Microsoft

MSFT.O et Nvidia NVDA.O , ont positionné les Émirats arabes unis comme une plaque tournante régionale pour l'IA.

Les échanges de frappes entre l'Iran, les Etats-Unis et Israël soulève ainsi des questions sur le rythme d'expansion des grandes entreprises technologiques dans la région, beaucoup de pays du Golfe ayant été visés par les retombées du conflit.

(Reportage Heejin Kim, Hyunjoo Jin et Joyce Lee; avec Heekyong Yang et Jun Yuan Yong; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)