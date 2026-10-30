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Le concepteur de puces MediaTek affirme que la croissance de la demande en matière d'IA se poursuivra « à coup sûr »
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 09:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance de la demande en matière d'IA se poursuivra « à coup sûr », même si son rythme pourrait varier, a déclaré vendredi Rick Tsai, directeur général de MediaTek 2454.TW , le plus grand concepteur de puces de Taïwan.

Voici quelques détails tirés de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société:

* M. Tsai a indiqué que la demande pour son premier accélérateur d’IA restait forte, les premières livraisons ayant débuté le mois dernier et devant générer 2,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires au quatrième trimestre

* Concernant le deuxième projet d’accélérateur d’IA, la production à grande échelle est prévue pour le premier trimestre 2028, a-t-il précisé

* La société a annoncé un chiffre d’affaires de 168,1 milliards de T$ (5,16 milliards de dollars) au troisième trimestre, en hausse de 18,3 % par rapport à l’année précédente. Le résultat net a progressé de 10,8 % en glissement annuel pour s’établir à 28,2 milliards de T$.

* MediaTek a annoncé en août avoir émis un montant record de 3,9 milliards de dollars d’obligations convertibles à l’étranger, dont 3,5 milliards de dollars ont été investis par Nvidia NVDA.O . Alphabet GOOGL.O a également participé à cette émission

* L’entreprise réduit progressivement sa dépendance vis-à-vis des smartphones et vise à devenir un fournisseur majeur de puces d’IA sur mesure pour les principaux fournisseurs de services cloud

* MediaTek, client du plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC 2330.TW , est la deuxième entreprise la plus valorisée de la Bourse de Taïwan, avec une capitalisation boursière de 200 milliards de dollars

* “TSMC est notre partenaire le plus important, nous travaillons en étroite collaboration avec eux à chaque maillon de la chaîne technologique”, a déclaré M. Tsai

* Vendredi, avant la publication des résultats, l'action MediaTek a clôturé en baisse de 3,2 %. Elle a progressé de 174 % cette année, contre une hausse de 56 % pour l'indice de référence taïwanais .TWII .

($1 = 32,5940 dollars taïwanais)

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