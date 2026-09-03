Le comprimé de Novartis contre la sclérose en plaques s'avère plus efficace qu'un médicament plus ancien lors d'essais cliniques, ce qui renforce les espoirs liés au portefeuille de produits en développement

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(Correction du paragraphe 12: le remi est autorisé pour le traitement d’une seule affection cutanée, et non de deux)

* Des essais cliniques de phase avancée montrent que le remibrutinib ralentit également la progression du handicap

* Novartis prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché et de présenter l'ensemble des données en octobre

* Le cours de l'action progresse de 4 %, les investisseurs ne se laissant pas décourager par les mises à jour concernant la sécurité des traitements CAR-T

par Bhanvi Satija

Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a annoncé mardi que son médicament oral, le remibrutinib, s'était révélé plus efficace qu'un traitement plus ancien pour réduire les rechutes chez les patients atteints d'une forme de sclérose en plaques, renforçant ainsi l'espoir que ce médicament puisse devenir un produit phare.

Les résultats de cet essai constituent le premier succès parmi les trois programmes de développement de Novartis suivis de près, dont les données doivent être publiées cette année. Les investisseurs se concentrent sur le remibrutinib, le médicament cardiovasculaire pelacarsen et la thérapie génique del-desiran, qui, ensemble, devraient générer plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel maximal et soutenir la croissance à long terme de l'entreprise.

Novartis cherche à renouveler son portefeuille de médicaments alors qu’elle fait face à une pression sur ses revenus due à la concurrence des génériques visant Entresto , son médicament phare contre l’insuffisance cardiaque.

L'action de la société a progressé de 4 % mardi, les investisseurs ayant fait abstraction des mises à jour de sécurité liées à ses études sur la thérapie CAR-T, suite au décès de trois patients. Le titre affiche une hausse de 17 % depuis le début de l'année.

« Dans l’ensemble, le remibutinib semble être au moins le meilleur agent oral de sa catégorie », a écrit Matt Weston, analyste chez UBS, dans une note.

Il a déclaré que la combinaison d’une forte prévention des rechutes et d’un profil de sécurité hépatique amélioré faisait du choix du remibrutinib plutôt que de ses concurrents « une évidence ».

Les deux essais cliniques de phase avancée, REMODEL-1 et REMODEL-2, ont comparé le remibrutinib au tériflunomide chez des patients adultes. Le tériflunomide est commercialisé par Sanofi

SASY.PA sous le nom de marque Aubagio.

Au cours de ces essais, le remibrutinib a également donné des résultats cliniquement significatifs en matière de ralentissement de la progression du handicap par rapport au tériflunomide.

Novartis a indiqué que le remibrutinib était bien toléré et ne présentait aucun problème de sécurité hépatique, ce qui corrobore les résultats d’études précédentes.

La société prévoit de solliciter des autorisations de mise sur le marché à l'échelle mondiale et présentera les données complètes des essais lors d'un congrès médical à Toronto.

Le remibrutinib est déjà autorisé pour le traitement d’une affection cutanée inflammatoire chronique provoquant une urticaire sévère et est commercialisé sous le nom de marque Rhapsido. Ce médicament a généré 64 millions de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre.

Novartis teste également le rémibrutinib pour une autre affection cutanée et pour les allergies alimentaires. Selon les analystes, ce médicament pourrait générer jusqu’à 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel maximal pour l’ensemble de ses indications si son développement aboutit.

RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À LA CLASSE DE MÉDICAMENTS

Les analystes ont indiqué que ces résultats contribuaient également à dissiper les inquiétudes en matière de sécurité qui ont pesé sur d’autres médicaments de la même classe, bien qu’ils aient noté le décès de deux patients au cours des études.

Bien que ces décès ne soient pas liés au traitement, les analystes ont indiqué qu’ils attendraient des données de sécurité plus détaillées.

Le remibrutinib appartient à la classe des inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), qui agissent en bloquant les cellules immunitaires inflammatoires.

Les médicaments précédents de cette classe ont connu des revers réglementaires en raison d’une toxicité hépatique. En décembre, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a refusé d’approuver le tolebrutinib de Sanofi, destiné à ralentir la progression du handicap, après que le médicament n’ait pas démontré sa supériorité par rapport à l’Aubagio dans la prévention des rechutes.

Le fénébrutinib de Roche ROG.S a également fait l’objet de remises en question quant à son profil de sécurité, ce qui a tempéré les attentes quant à son autorisation éventuelle.

Selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, on estime à environ 1,8 million le nombre de personnes atteintes de sclérose en plaques dans le monde.