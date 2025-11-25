Le cofondateur de Lukoil, Fedun, revend sa participation à la société, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anna Hirtenstein et Dmitry Zhdannikov

Leonid Fedun, cofondateur de Lukoil LKOH.MM , a vendu sa participation d'environ 7 milliards de dollars dans la société russe, selon trois sources et des données, mettant ainsi fin à une aventure de 30 ans qui a fait de Lukoil une force mondiale, mais qui l'a vue se réduire rapidement sous l'effet des sanctions.

Après avoir évité pendant des mois les sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Lukoil a été durement touchée en octobre et vend désormais des actifs étrangers .

La société est depuis longtemps considérée par les analystes comme une cible potentielle d'acquisition pour son homologue contrôlé par l'État, Rosneft ROSN.MM , qui fait également l'objet de sanctions de la part de l'Occident.

Fedun, né en Ukraine et basé à Monaco, a revendu sa participation d'environ 10 % à Lukoil au début de l'année 2025, selon deux sources proches de l'opération, ce qui constitue un rare exemple de milliardaire russe se débarrassant discrètement de ses avoirs dans le pays.

En août, Lukoil a déclaré qu'elle annulerait 76 millions d'actions - soit environ 11 % de son capital - qu'elle avait rachetées sur le marché en 2024-2025.

La participation de Fedun valait environ 7 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur les prix du marché, bien qu'il ne soit pas certain que ce soit le prix qu'il a reçu.

Lukoil s'est refusé à tout commentaire.

Fedun n'a pas pu être joint pour un commentaire.

UN RETRAIT PROGRESSIF DES PROJECTEURS

Fedun, 69 ans, est devenu l'une des personnes les plus riches de Russie au cours des privatisations chaotiques des années 1990, sous la présidence de Boris Eltsine, après l'effondrement de l'Union soviétique.

Diplômé d'une école militaire, Fedun poursuivait une carrière de conférencier dans les années 1980 lorsqu'il s'est rendu en Sibérie et a rencontré un important directeur pétrolier soviétique, Vagit Alekperov, âgé de 74 ans.

Les deux hommes ont travaillé ensemble à la privatisation de certains des meilleurs gisements de pétrole de Sibérie occidentale lorsque Eltsine a approuvé leur vente en 1993, une opération qui a transformé des entreprises d'État en sociétés privées et certains employés de l'État en milliardaires du jour au lendemain.

En tant que directeur général de Lukoil, Alekperov s'est efforcé de rétablir la production de pétrole en Russie, tandis que Fedun s'est concentré sur les acquisitions à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie.

Ces efforts ont abouti à l'achat d'une part importante de Lukoil par la société américaine ConocoPhillips en 2004, avant de la revendre en 2010 pour se recentrer sur ses activités aux États-Unis.

Lukoil a réussi à se développer après que Vladimir Poutine a succédé à Eltsine en 2000 et a cherché à consolider le contrôle de l'État dans les industries stratégiques.

Lukoil s'est retrouvée sous le feu des critiques dans le cadre des enquêtes menées par le Kremlin sur les réclamations d'arriérés d'impôts dans l'industrie, mais a réussi à éviter la destruction de sa rivale Yukos et de ses actionnaires politiquement ambitieux.

À l'image des dépenses somptuaires d'autres oligarques russes, Fedun est devenu l'un des principaux investisseurs du club de football Spartak Moscow, qui évolue en première division russe.

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, Alekperov a démissionné de son poste de directeur général de Lukoil après que la Grande-Bretagne et l'Australie eurent imposé des sanctions à son encontre.

La même année, Lukoil s'est dite préoccupée par les "événements tragiques en Ukraine" et a soutenu les négociations visant à mettre fin au conflit, émettant de rares remarques publiques contre ce que Moscou appelle une opération militaire spéciale.

Cependant, alors qu'Alekperov continue de s'impliquer activement dans les coulisses de Lukoil, Fedun s'est retiré, ont déclaré les trois sources. Il a quitté son poste de vice-président en juin 2022 et a vendu sa participation dans le Spartak en août 2022. Lukoil a déclaré à l'époque que Fedun quittait l'entreprise en raison de l'âge de la retraite et pour des raisons familiales.

En tant que résident monégasque, Fedun a décidé de réduire ses participations en Russie, a déclaré l'une des sources.