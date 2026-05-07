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Le CME relève les marges pour les contrats à terme sur l'énergie
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CME GROUP:

* AUGMENTE LES MARGES DE MAINTIEN POUR LES CONTRATS À TERME BRENT DATÉS EN EUROPE (UB) NON-HRP DE 8 000 $ À 10 000 $

* CES TAUX PRENDRONT EFFET APRÈS LA CLÔTURE DES MARCHÉS VENDREDI 8 MAI 2026

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
286,8500 USD NASDAQ -0,52%
Gaz naturel
2,73 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
101,08 USD Ice Europ -0,86%
Pétrole WTI
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