Le CME relève les marges pour les contrats à terme sur l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CME GROUP:

* AUGMENTE LES MARGES DE MAINTIEN POUR LES CONTRATS À TERME BRENT DATÉS EN EUROPE (UB) NON-HRP DE 8 000 $ À 10 000 $

* CES TAUX PRENDRONT EFFET APRÈS LA CLÔTURE DES MARCHÉS VENDREDI 8 MAI 2026