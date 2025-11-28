 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 109,33
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CME annonce l'ouverture du marché EBS à 12h00 GMT
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi que le marché Electronic Broking Services (EBS) ouvrira à 1200 GMT.

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
280,8700 USD NASDAQ +1,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank