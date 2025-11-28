information fournie par Reuters • 28/11/2025 à 13:03

Le CME annonce l'ouverture du marché EBS à 12h00 GMT

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi que le marché Electronic Broking Services (EBS) ouvrira à 1200 GMT.