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Le ciel se dégage pour OVH, le marché gronde chez ABB
information fournie par AOF 20/10/2026 à 09:59

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(Zonebourse.com) - OVH Group et Comet se distinguent à la hausse grâce à des publications supérieures aux attentes. ABB, Embla Medical et Solvay reculent après des annonces qui peinent à convaincre les investisseurs.

Actions en hausse

OVH Group ( 11%) : l'opérateur français de cloud signe un exercice 2026 solide, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7,2%, à 1,15 MdEUR, et un flux de trésorerie disponible positif pour la première fois depuis son introduction en Bourse. Pour 2027, le groupe vise une croissance supérieure à 10% et une marge d'EBITDA ajusté dépassant 42,5%.

Tag Immobilien ( 2,1%) : le groupe immobilier allemand bénéficie d'un changement de recommandation de Goldman Sachs, qui passe d'une opinion négative à l'achat et fixe un objectif de cours de 14,30 EUR.

Tele2 ( 1,9%) : l'opérateur télécoms suédois publie un EBITDA trimestriel conforme aux attentes et relève ses ambitions pour 2026. Il table désormais sur une croissance organique de l'EBITDAaL de 4,5%, contre une précédente fourchette de 3% à 4%, dépassant ainsi les anticipations du marché.

Comet ( 1,9%) : le fabricant suisse de composants pour semi-conducteurs dépasse les attentes avec des ventes en hausse de 51,9% au troisième trimestre, à 155,6 MCHF, contre un consensus de 145 MCHF. Fort de cette dynamique, le groupe relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026.

Aker ( 1,8%) : la holding norvégienne, principal actionnaire de Nscale, profite de rumeurs évoquant des discussions entre cette dernière et

Anthropic autour d'un nouvel accord de plusieurs milliards de dollars. Cette perspective apporte un peu de répit au dossier, fragilisé la veille par les inquiétudes du marché concernant l'introduction en Bourse de Nscale.

Actions en baisse

ABB (-6,2%) : le groupe industriel suisse déçoit malgré la progression de son chiffre d'affaires et de son EBITDA. Son bénéfice net attribuable recule de 2,5%, à 1,18 MdUSD, contre 1,21 MdUSD un an plus tôt. Une contre-performance qui pèse sur le titre dès l'ouverture.

Embla Medical (-5,5%) : le spécialiste danois des prothèses et des solutions de mobilité pâtit d'une révision à la baisse de ses objectifs annuels. Le groupe ne vise plus qu'une croissance organique d'environ 5% en 2026, contre 5% à 7% auparavant, notamment en raison de la stagnation de son activité de soins aux patients (Patient Care) au troisième trimestre. Sa marge d'EBITDA résiste toutefois à 22%.

Solvay (-5,1%) : le chimiste belge chute après avoir lancé un avertissement sur ses résultats 2026, dans un contexte toujours perturbé par le conflit au Moyen-Orient. Le groupe souffre notamment de l'arrêt prolongé de son usine de production de peroxydes en Arabie saoudite.

Schneider Electric (-3,8%) : l'équipementier électrique recule après avoir annoncé la veille une augmentation de capital de 6 MdEUR, avec suppression du droit préférentiel de souscription. L'opération doit financer en partie l'acquisition de l'américain PTC, valorisé 23,7 MdUSD. Les investisseurs redoutent la dilution de leur participation.

Bunzl (-2,5%) : le distributeur britannique de fournitures professionnelles affiche une croissance sous-jacente de 3,7% au troisième trimestre, soutenue par la stabilisation de ses activités en Amérique du Nord. Mais le maintien de perspectives annuelles jugées "modestes" déçoit les investisseurs, qui espéraient des signes d'accélération.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2026 à 09:59:00.

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