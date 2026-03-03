 Aller au contenu principal
Le choc pétrolier pourrait peser sur les marchés émergents au-delà de l'inflation, selon les analystes
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanchana Chakravarty et Rashika Singh

La guerre en Iran et la flambée des prix de l'énergiequi en résulte auront un impact sur les marchés émergents qui ira bien au-delà de l'inflation, entraînant des pressions plus larges sur les équilibres extérieurs, les devises et les flux de capitaux, avertissent les analystes.

Les maisons de courtage, dont J.P.Morgan et Bernstein, s'attendent à ce que le prix du Brent dépasse la barre des 100 dollars si le conflit se poursuit, Téhéran ayant juré de fermer le détroit d'Ormuz et déclaré qu'il tirerait sur tout navire tentant de franchir cette voie de navigation cruciale pour le pétrole et le gaz.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 5,63 dollars, soit 7,2%, à 83,36 dollars le baril à 1254 GMT après avoir atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2024 à 85,12 dollars. O/R

"Une simple hausse de 10 % des prix du pétrole peut détériorer les balances des comptes courants (pour les marchés émergents) de 40 à 60 points de base. Des augmentations prolongées ne feraient que creuser ces déficits", ont déclaré les analystes d'ING dans une note, ajoutant que la Thaïlande, la Corée du Sud, le Vietnam, Taïwan et les Philippines sont les plus exposés.

La guerre aérienne entre les États-Unis et Israël contre l'Iran s'est amplifiée, Israël attaquant le Liban et l'Iran répondant par des frappes contre les infrastructures énergétiques des pays du Golfe et contre les pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Les marchés financiers mondiaux ont été secoués par le conflit, les indices des actions des marchés émergents .MSCIEF et des devises .MIEM00000CUS tombant à leur plus bas niveau depuis trois semaines , les investisseurs recherchant la sécurité du dollar américain.

La hausse des prix du brut ne présente qu'un risque limité pour la Chine, à moins que le choc ne se prolonge ou ne s'aggrave fortement, mais l'Inde, avec ses faibles réserves de pétrole, serait l'un des pays les plus exposés à une perturbation durable de l'approvisionnement, selon les analystes.

Goldman Sachs estime qu'une hausse du prix du Brent de 70 à 85 dollars, due à l'offre, ajouterait environ 0,7 point de pourcentage à l'inflation dans les pays émergents d'Asie et réduirait la croissance économique d'environ 0,5 point, tout en creusant les déficits des comptes courants dans presque toutes les économies de la région, en particulier en Thaïlande, à Singapour et en Corée du Sud.

Citigroup a averti qu'un choc pétrolier prolongé pourrait "désancrer de manière agressive" les attentes en matière d'inflation sur les marchés émergents, les pays à faibles réserves tels que l'Argentine, le Sri Lanka, le Pakistan et la Turquie étant confrontés à des risques accrus de sorties de capitaux et de glissements monétaires.

Séparément, les analystes de J.P. Morgan ont fait passer EMEA emerging market foreign exchange à "marketweight" mardi et ont ajouté le zloty polonais à leur liste de devises "underweight".

Devises
Inflation
Guerre en Iran

