La guerre au Moyen-Orient menace une économie britannique déjà ralentie en 2026

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La prévision officielle de croissance du Royaume-Uni pour 2026 a été revue à la baisse mardi, un nouveau coup dur pour le gouvernement travailliste, malgré une amélioration pour les années suivantes, et les perspectives pourraient encore s'assombrir avec la guerre au Moyen-Orient.

La croissance du Royaume-Uni pour 2026 a été révisée à 1,1% par l'Office for Budget Responsibility (OBR), qui établit les prévisions économiques officielles, et anticipait précédemment une progression de 1,4% du produit intérieur brut (PIB).

Si sa prévision d'inflation cette année s'améliore légèrement (2,3% contre 2,5% précédemment), "le conflit au Moyen-Orient, qui s'est intensifié alors que nous finalisions ce document, pourrait avoir des répercussions très importantes sur les économies mondiale et britannique", prévient l'OBR dans un rapport publié mardi.

Entre menaces de droits de douane venues des Etats-Unis et turbulences politiques à Londres, l'économie britannique avait déjà progressé moins qu'espéré l'an dernier, à 1,3%, selon des chiffres officiels publiés le mois dernier.

"La croissance moyenne sur l'ensemble de la période de prévision est largement inchangée", a cependant fait valoir Rachel Reeves, lors d'un discours budgétaire devant le Parlement britannique.

De fait l'OBR améliore de 0,1 point ses perspectives pour 2027 et 2028, à 1,6% chaque année. Les projections pour 2029 et 2030 sont inchangées à 1,5%. Et le chômage devrait atteindre un pic à 5,3% cette année avant de redescendre.

La ministre a estimé que la discipline qu'elle s'efforce d'instaurer depuis près de deux ans sur les comptes publics est aujourd'hui un gage de stabilité face aux chocs qui se profilent avec la guerre au Moyen-Orient.

"Avec le conflit qui se développe en Iran et au Moyen-Orient, il m'incombe, ainsi qu’à ce gouvernement, de tracer une voie à travers cette incertitude, de protéger notre économie contre les chocs et de protéger les familles des turbulences que nous observons au-delà de nos frontières", a-t-elle déclaré.

Après des hausses d'impôts massives annoncées lors des précédentes présentations budgétaires, notamment une très impopulaire augmentation des cotisations patronales, le discours de Mme Reeves ne contenait aucune annonce fiscale majeure.

Mais le plan économique instauré depuis l'élection des travaillistes en juillet 2024 "est le bon", a-t-elle martelé.

"Dans un monde de plus en plus dangereux, je suis fière d'être la Chancelière (son titre officiel, ndlr) qui met en œuvre la plus forte hausse des dépenses de défense depuis la guerre froide", a-t-elle fait valoir.