Brésil: la croissance ralentit à 2,3% en 2025

Le président brésilien Lula da Silva à Brasília, le 27 février 2026. ( AFP / EVARISTO SA )

L'économie brésilienne a enregistré une croissance de 2,3% l'an dernier, marquant un net ralentissement par rapport à 2024 (3,4%), sur fond de politique monétaire stricte fustigée par Lula, selon les données officielles publiées mardi.

Le Produit intérieur brut de la première économie d'Amérique latine n'a pratiquement pas progressé au quatrième trimestre 2025 (+0,1%), selon l'institut de statistiques IBGE.

Le taux directeur du Brésil est l'un des plus élevés au monde, maintenu à 15% depuis juin par la Banque centrale dans le but de juguler l'inflation.

Une politique monétaire fortement critiquée par le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, pour qui les taux d'intérêt élevés entravent la croissance.

Lula briguera un quatrième mandat lors des élections générales d'octobre, après un premier passage à la présidence de 2003 à 2010.

"Le PIB est resté stable par rapport au troisième trimestre, malgré la baisse des investissements, en raison de la stabilité de la consommation des ménages et de la croissance des achats du gouvernement", a déclaré Rebeca Palis, de l'IBGE, citée dans un communiqué.

Selon cette experte, le Brésil a maintenu une croissance soutenue grâce aux secteurs "les moins affectés par la politique monétaire" stricte.

Le secteur agricole a une nouvelle fois été le moteur de cette croissance (+11,7%), grâce notamment à des récoltes record de maïs (+23,6%) et de soja (+14,6%).

Le Brésil a bouclé 2025 sur une inflation à 4,26%, à l'intérieur de la fourchette ciblée par ses autorités monétaires.

C'est pourquoi la Banque centrale a indiqué une possible réduction de son taux directeur à la mi-mars, tout en restant vigilante face à l'"incertitude du contexte extérieur" marqué par les tensions géopolitiques et économiques.

L'an dernier, l'économie brésilienne a été affectée par une surtaxe douanière allant jusqu'à 50% pour un grand nombre de ses produits exportés vers les Etat-Unis, entrée en vigueur en août avant d'être considérablement allégée.