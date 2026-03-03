Kuehne+Nagel se prépare à des tensions dans le fret aérien avec le conflit au Moyen-Orient

Le groupe suisse Kuehne+Nagel se montre prudent pour 2026 après un exercice 2025 chahuté par les droits de douane américains, son patron disant s'attendre à des tensions dans le fret aérien avec la guerre au Moyen-Orient.

Actuellement "environ 18% de la capacité mondiale de fret aérien est clouée au sol", a déclaré Stefan Paul, son directeur général, lors d'une conférence de presse téléphonique mardi à l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe.

"Bientôt, je dirais dans environ une semaine, il y aura des retards en Asie vers les États-Unis" et "vers l'Europe occidentale", a-t-il présagé, avec "pas assez de capacités, pas assez d'approvisionnements, pas assez d'avions pour transporter les marchandises", ce qui va rendre les opérations de manutention au sol "plus complexes".

"C'est un peu similaire à ce que nous avions vu avec la Covid", a-t-il expliqué, expliquant toutefois que l'impact du conflit au Moyen-Orient est "plus limité" que pendant la pandémie.

Après le choc des confinements, les capacités de manutention pour décharger les bateaux et avions s'étaient trouvées engorgées, créant des embouteillages à l'entrée de ports lorsque l'économie avait redémarré.

Le groupe a mis en place "dimanche" une cellule de crise pour trouver des solutions avec ses clients et a pris des mesures pour pouvoir traiter le flux de cargaisons afin de les aider à protéger leurs chaînes d'approvisionnement, a insisté le patron de Kuehne+Nagel, qui estime que le conflit devrait perturber davantage le fret aérien que le fret maritime.

- Suppressions de postes -

Pour 2025, le groupe a publié des résultats inférieurs aux attentes. Son bénéfice net s'est contracté de 24,8% par rapport à l'exercice précédent, à 925 millions de francs suisses (1 milliard d'euros) alors que les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 944 millions de francs.

Son chiffre d'affaires a diminué de 1,3% à près de 24,5 milliards de francs, contre 24,6 milliards de francs escompté par les analyste.

Avec le choc des droits de douane, "l'année a évidemment été difficile après le +Liberation Day en avril", "avec beaucoup d'incertitudes et un recul en particulier dans le fret maritime", a retracé Stefan Paul.

Son chiffre d'affaires dans le fret maritime a fléchi de 5%, ses activités dans le transport aérien ayant mieux résisté, avec stagnation de ventes, le transport routier enregistrant pour sa part une légère hausse de 1%.

Confronté à des surcapacités avec le ralentissement de l'économie, Kuehne+Nagel avait abaissé son objectif de bénéfice opérationnel à deux reprises, d'abord en juillet en raison des effets négatifs de change avec la faiblesse du dollar, la devise dans laquelle sont facturés les services dans le fret maritime, puis en octobre face aux incertitudes macroéconomiqes avec les tensions commerciales.

En octobre, il avait également annoncé un programme d'économies de 200 millions de francs par an, dont 110 millions par le biais d’une compression d'effectifs. Mardi, le groupe qui visait initialement 1.000 à 1.500 suppressions de postes a encore relevé ce chiffre, envisageant désormais plus de 2.000 suppressions de postes.

Pour 2026, il vise un bénéfice opérationnel aux environs de 1,2 à 1,4 milliard de francs. Dans une présentation pour les analystes, il a dit s'attendre à ce que la demande dans le fret maritime et aérien soit, "au mieux", en ligne avec la croissance mondiale, qui risque d'être "tempérée" par l'incertitude géopolitique et économique "persistante".

A 13H31 GMT, le titre gagnait 0,30% à 182,55 francs suisses, à contre-tendance du SMIn l'indice-phare de la Bourse suisse, en baisse de 2,78%.