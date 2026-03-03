 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kuehne+Nagel se prépare à des tensions dans le fret aérien avec le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Boursorama avec AFP 03/03/2026 à 15:37

( Belga / LUC CLAESSEN )

( Belga / LUC CLAESSEN )

Le groupe suisse Kuehne+Nagel se montre prudent pour 2026 après un exercice 2025 chahuté par les droits de douane américains, son patron disant s'attendre à des tensions dans le fret aérien avec la guerre au Moyen-Orient.

Actuellement "environ 18% de la capacité mondiale de fret aérien est clouée au sol", a déclaré Stefan Paul, son directeur général, lors d'une conférence de presse téléphonique mardi à l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe.

"Bientôt, je dirais dans environ une semaine, il y aura des retards en Asie vers les États-Unis" et "vers l'Europe occidentale", a-t-il présagé, avec "pas assez de capacités, pas assez d'approvisionnements, pas assez d'avions pour transporter les marchandises", ce qui va rendre les opérations de manutention au sol "plus complexes".

"C'est un peu similaire à ce que nous avions vu avec la Covid", a-t-il expliqué, expliquant toutefois que l'impact du conflit au Moyen-Orient est "plus limité" que pendant la pandémie.

Après le choc des confinements, les capacités de manutention pour décharger les bateaux et avions s'étaient trouvées engorgées, créant des embouteillages à l'entrée de ports lorsque l'économie avait redémarré.

Le groupe a mis en place "dimanche" une cellule de crise pour trouver des solutions avec ses clients et a pris des mesures pour pouvoir traiter le flux de cargaisons afin de les aider à protéger leurs chaînes d'approvisionnement, a insisté le patron de Kuehne+Nagel, qui estime que le conflit devrait perturber davantage le fret aérien que le fret maritime.

- Suppressions de postes -

Pour 2025, le groupe a publié des résultats inférieurs aux attentes. Son bénéfice net s'est contracté de 24,8% par rapport à l'exercice précédent, à 925 millions de francs suisses (1 milliard d'euros) alors que les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 944 millions de francs.

Son chiffre d'affaires a diminué de 1,3% à près de 24,5 milliards de francs, contre 24,6 milliards de francs escompté par les analyste.

Avec le choc des droits de douane, "l'année a évidemment été difficile après le +Liberation Day en avril", "avec beaucoup d'incertitudes et un recul en particulier dans le fret maritime", a retracé Stefan Paul.

Son chiffre d'affaires dans le fret maritime a fléchi de 5%, ses activités dans le transport aérien ayant mieux résisté, avec stagnation de ventes, le transport routier enregistrant pour sa part une légère hausse de 1%.

Confronté à des surcapacités avec le ralentissement de l'économie, Kuehne+Nagel avait abaissé son objectif de bénéfice opérationnel à deux reprises, d'abord en juillet en raison des effets négatifs de change avec la faiblesse du dollar, la devise dans laquelle sont facturés les services dans le fret maritime, puis en octobre face aux incertitudes macroéconomiqes avec les tensions commerciales.

En octobre, il avait également annoncé un programme d'économies de 200 millions de francs par an, dont 110 millions par le biais d’une compression d'effectifs. Mardi, le groupe qui visait initialement 1.000 à 1.500 suppressions de postes a encore relevé ce chiffre, envisageant désormais plus de 2.000 suppressions de postes.

Pour 2026, il vise un bénéfice opérationnel aux environs de 1,2 à 1,4 milliard de francs. Dans une présentation pour les analystes, il a dit s'attendre à ce que la demande dans le fret maritime et aérien soit, "au mieux", en ligne avec la croissance mondiale, qui risque d'être "tempérée" par l'incertitude géopolitique et économique "persistante".

A 13H31 GMT, le titre gagnait 0,30% à 182,55 francs suisses, à contre-tendance du SMIn l'indice-phare de la Bourse suisse, en baisse de 2,78%.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Guerre au Moyen-Orient: Wall Street flanche à l'ouverture
    information fournie par AFP 03.03.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mardi, au quatrième jour du conflit israélo‑américain avec l'Iran, plombée par les craintes d'une guerre prolongée et de son impact sur l'économie américaine. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones chutait de 2,19%, l'indice ... Lire la suite

  • Des gardes talibans à un checkpoint de Kandahar, en Afghanistan, le 3 mars 2026 ( AFP / - )
    Conflit Afghanistan-Pakistan : des dizaines de milliers d'Afghans déplacés, selon l'ONU
    information fournie par AFP 03.03.2026 15:56 

    Des dizaines de milliers d'Afghans ont dû fuir leur domicile en raison des affrontements frontaliers de ces derniers jours entre l'Afghanistan et le Pakistan, ont indiqué mardi les Nations Unies. Après des mois d'accrochages, les deux voisins s'affrontent depuis ... Lire la suite

  • Le président brésilien Lula da Silva à Brasília, le 27 février 2026. ( AFP / EVARISTO SA )
    Brésil: la croissance ralentit à 2,3% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 15:42 

    L'économie brésilienne a enregistré une croissance de 2,3% l'an dernier, marquant un net ralentissement par rapport à 2024 (3,4%), sur fond de politique monétaire stricte fustigée par Lula, selon les données officielles publiées mardi. Le Produit intérieur brut ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La guerre au Moyen-Orient menace une économie britannique déjà ralentie en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 15:39 

    La prévision officielle de croissance du Royaume-Uni pour 2026 a été revue à la baisse mardi, un nouveau coup dur pour le gouvernement travailliste, malgré une amélioration pour les années suivantes, et les perspectives pourraient encore s'assombrir avec la guerre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank