Le chinois Huawei et le fabricant américain d'ordinateurs HP signent un accord pluriannuel sur les brevets Wi-Fi

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* HP précise qu'il s'agit d'un accord de licence classique portant sur une technologie utilisée dans l'ensemble des produits connectés via Wi-Fi

* Le fabricant américain d'ordinateurs affirme que cet accord ne marque pas le début d'un partenariat plus large avec Huawei

* Cet accord fait suite à un litige en matière de brevets qui a opposé les deux entreprises en Europe en 2025

par Che Pan et Eduardo Baptista

La société chinoise Huawei Technologies HWT.UL a annoncé mercredi avoir conclu un accord de licences croisées pluriannuel avec HP Inc HPQ.N , portant sur des brevets utilisés dans la technologie Wi-Fi, y compris la dernière norme Wi-Fi 7.

Cet accord permet à HP d’accéder aux brevets de Huawei et à Huawei d’accéder à ceux de HP, bien qu’aucune des deux sociétés n’ait divulgué les conditions financières de l’accord. Huawei n’a pas précisé l’étendue des brevets qu’elle recevrait de HP.

HP a précisé que cet accord constituait une licence classique portant sur une technologie largement utilisée dans le secteur, et non le début d’une relation commerciale plus large avec l’entreprise technologique chinoise.

"Il s’agit d’une licence de brevets essentiels à une norme couvrant la technologie Wi-Fi", a déclaré un porte-parole de HP. "Ce n’est pas une nouveauté et cela ne représente pas une relation stratégique ou commerciale plus large, ni un partenariat ou une collaboration avec Huawei."

Les brevets essentiels à une norme couvrent les inventions dont les entreprises peuvent avoir besoin pour rendre leurs produits compatibles avec une norme industrielle, telle que le Wi-Fi. De telles licences sont courantes chez les fabricants d’ordinateurs, d’imprimantes, de téléphones et d’autres appareils se connectant à des réseaux sans fil.

Cet accord montre que Huawei reste un détenteur important de brevets utilisés dans les normes sans fil mondiales, malgré les restrictions américaines obligeant les opérateurs américains à retirer ses équipements de leurs réseaux.

L'ACCORD ENTRE HUAWEI ET HP FAIT SUITE À UN LITIGE

Huawei a élargi son portefeuille de brevets et ses activités de concession de licences ces dernières années, concluant des accords à l’amiable avec des entreprises telles qu’Amazon. L’entreprise a déclaré figurer parmi les principaux détenteurs des brevets nécessaires à la mise en œuvre du Wi-Fi 6, la génération précédente de la norme sans fil.

Huawei a fixé une redevance de 50 centimes pour chaque appareil grand public utilisant sa technologie Wi-Fi 6. Plus de 1,6 milliard d’appareils électroniques grand public, hors téléphones mobiles, avaient utilisé les inventions de Huawei liées au Wi-Fi à la fin de l’année 2025, a indiqué l’entreprise.

L’accord conclu mercredi fait suite à une action en justice intentée par Huawei contre HP devant la Cour unifiée des brevets européenne en août 2025, dans laquelle l’entreprise chinoise accusait la société américaine d’utiliser un brevet Wi-Fi 6 sans autorisation, selon la publication spécialisée en propriété intellectuelle IAM.

HP a rejoint le pool de brevets Wi-Fi 6 de Sisvel en novembre 2025, mettant ainsi fin aux poursuites judiciaires engagées contre elle par Huawei et Philips. Ce pool permet aux entreprises d’accéder, via un accord unique, à environ 2 000 brevets jugés nécessaires pour les produits Wi-Fi 6.

Huawei a déclaré que ce nouvel accord direct couvrait un ensemble plus large de ses brevets Wi-Fi, y compris le Wi-Fi 7.

Huawei est soumise à des restrictions commerciales américaines depuis 2019, date à laquelle Washington a inscrit l’entreprise sur une liste noire commerciale qui impose généralement aux fournisseurs d’obtenir l’autorisation du gouvernement avant de fournir certaines technologies d’origine américaine.

Ces restrictions ont limité la capacité de Huawei à acheter des semi-conducteurs de pointe et des logiciels essentiels, mais n’empêchent pas automatiquement la conclusion d’accords de licence de brevets.

HP, dont le siège se trouve à Palo Alto, en Californie, était le deuxième fabricant mondial d’ordinateurs personnels avec une part de marché de 21,3% derrière Lenovo, selon les données de Gartner.