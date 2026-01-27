Le Chinois Anta Sports acquiert 29 % des parts de Puma pour 1,8 milliard de dollars

La vente des parts intervient alors que la société allemande Puma cherche à redresser la barre

Selon Anta, Puma pourrait accroître sa compétitivité à l'échelle mondiale

L'accord devrait aider Puma à augmenter ses ventes sur le marché chinois

Les actions d'Anta en hausse de plus de 3 % dans les premiers échanges

par Scott Murdoch et Roushni Nair

La société chinoise Anta Sports Products 2020.HK a déclaré mardi qu'elle achèterait une participation de 29,06% dans Puma PUMG.DE à la famille Pinault pour 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), ce qui en ferait le plus gros actionnaire du fabricant allemand de vêtements de sport.

La société cotée à Hong Kong paiera 35 euros par action en espèces pour 43 millions d'actions Puma, a déclaré Anta dans un document boursier. Ce prix représente une prime de 62 % par rapport au cours de clôture de l'action Puma, qui était de 21,63 euros lundi, soit une hausse de près de 17 % en cours de séance. Les actions d'Anta ont augmenté de 3,4 % au début de la journée de mardi.

La vente de la participation intervient alors que l'entreprise allemande cherche à se refaire une santé après avoir perdu du terrain face à Nike NKE.N et Adidas ADSGn.DE . Elle doit également faire face à la concurrence de marques à croissance rapide comme New Balance et Hoka.

Reuters a été le premier à signaler l'accord au début du mois.

Anta a déclaré qu'elle pensait que Puma pourrait accroître sa compétitivité internationale et renforcer la reconnaissance de sa marque avec l'entreprise chinoise comme principal investisseur.

Elle a ajouté qu'Anta chercherait à obtenir des sièges au conseil d'administration de Puma une fois l'opération finalisée.

« La présence mondiale de Puma et son positionnement ciblé dans les catégories sportives sont très complémentaires des activités multimarques et spécialisées existantes du groupe », a déclaré Anta dans un communiqué.

L'opération devrait aider Puma à accroître ses ventes sur le marché lucratif de la Chine continentale, alors qu'Anta développe sa stratégie multimarques.

Anta a l'habitude d'acquérir et de réorganiser des marques occidentales de sport et de style de vie. En 2019, elle a dirigé un consortium pour acheter Amer Sports, propriétaire du fabricant de raquettes Wilson et du spécialiste des sports de montagne Salomon.

Reuters a rapporté début janvier qu'Anta avait proposé d'acheter environ 29% de Puma à la famille Pinault et avait obtenu un financement pour l'acquisition, bien que les discussions aient à l'époque achoppé sur la valorisation.

La transaction intervient alors que le groupe allemand de vêtements de sport se bat pour relancer les ventes et la confiance des investisseurs sous la houlette de son nouveau directeur général, Arthur Hoeld.

En octobre, Puma a déclaré qu'il accorderait davantage de remises, améliorerait son marketing et réduirait sa gamme de produits, tout en supprimant 900 emplois dans le cadre d'une stratégie de redressement.

Artemis, dirigé par François-Henri Pinault, président du groupe de luxe Kering PRTP.PA , avait précédemment qualifié sa participation dans Puma de non stratégique. La famille Pinaulta repris la participation de Kering en 2018, lorsque le groupe s'est repositionné comme un pur acteur du luxe.

Puma a été sous pression en raison de l'affaiblissement de la demande, et les récents lancements de baskets, y compris le Speedcat, n'ont pas généré l'élan espéré par les dirigeants. M. Hoeld, qui a pris ses fonctions l'année dernière, a défini un plan de redressement axé sur la notoriété de la marque, les produits performants et la discipline en matière de coûts.

L'opération est soumise à des autorisations en matière de concurrence, à l'approbation des actionnaires d'Anta et à des autorisations réglementaires en Chine et dans d'autres juridictions. Anta a déclaré qu'elle prévoyait de convoquer une assemblée générale extraordinaire, la clôture de l'opération étant prévue après que les conditions auront été remplies.

(1 dollar = 0,8421 euro)