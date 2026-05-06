Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe suisse Alcon, spécialisé dans les soins oculaires, progresse moins que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations et des détails sur les dispositifs implantables) par Simon Ferdinand Eibach

La société suisse-américaine spécialisée dans les soins oculaires Alcon ALCC.S a annoncé une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires trimestriel, citant les récents lancements de produits comme principaux moteurs de cette croissance.

* Le chiffre d'affaires net d'Alcon a atteint 2,69 milliards de dollars au premier trimestre 2026, contre 2,45 milliards un an plus tôt

* Le chiffre d'affaires a manqué les estimations de 2,71 milliards de dollars des analystes interrogés par LSEG, le chiffre d'affaires net du segment des implants étant resté pratiquement inchangé en raison de la pression concurrentielle

* L'action Alcon a ouvert en baisse de 4,67 % à 07h00 GMT, les analystes de Vontobel soulignant la faiblesse des marchés de la cataracte

* Le résultat d'exploitation d'Alcon s'est élevé à 292 millions de dollars au premier trimestre, en baisse de 32 % par rapport à l'année précédente

* La société a relevé ses prévisions annuelles de croissance du bénéfice par action dilué de 9 % à 12 % à 10 % à 13 % , tout en annonçant un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars avec l'intention d'annuler les actions acquises

* Alcon a lancé 10 nouveaux produits au premier trimestre 2026, dont la lentille intraoculaire Clareon TruPlus, la nouvelle génération de lentilles monofocales et toriques destinées à la chirurgie de la cataracte