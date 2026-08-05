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Le chiffre d'affaires mensuel de Foxconn atteint un niveau record en juillet grâce à la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 09:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires mensuel de Foxconn 2317.TW a atteint un niveau record en juillet, dépassant pour la première fois les 900 milliards de T$ (soit 27,93 milliards de dollars), grâce à une forte demande en matière d'IA, a annoncé mercredi l'entreprise taïwanaise.

Foxconn est l'un des principaux fournisseurs de Nvidia

NVDA.O et d'Apple AAPL.O . (1 dollar = 32,2240 dollars taïwanais)

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