Le chiffre d'affaires mensuel de Foxconn atteint un niveau record en juillet grâce à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires mensuel de Foxconn 2317.TW a atteint un niveau record en juillet, dépassant pour la première fois les 900 milliards de T$ (soit 27,93 milliards de dollars), grâce à une forte demande en matière d'IA, a annoncé mercredi l'entreprise taïwanaise.

Foxconn est l'un des principaux fournisseurs de Nvidia

NVDA.O et d'Apple AAPL.O . (1 dollar = 32,2240 dollars taïwanais)