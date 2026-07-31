Le chiffre d'affaires et les bénéfices d'Apple ont dépassé les prévisions grâce aux ventes d'iPhone, mais les services n'ont pas atteint leurs objectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du deuxième paragraphe: Apple prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9 % et 11 % pour le trimestre en cours, et non de 9 %)

* Les ventes d'iPhone bondissent de 21,7 % pour atteindre 54,25 milliards de dollars, dépassant les estimations de 53,86 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* Les ventes de Mac ont progressé de 28,7 % pour atteindre 10,35 milliards de dollars, dépassant les 8,74 milliards de dollars estimés, selon les données de LSEG

* Tim Cook a cité les goulots d'étranglement liés à la fabrication de puces de pointe comme principale contrainte d'approvisionnement

* Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires d'Apple pour le trimestre de septembre sont inférieures aux objectifs de Wall Street

par Stephen Nellis

Apple prévoit que les ventes du trimestre en cours, qui s'achève en septembre, progresseront plus lentement que ne le prévoyait Wall Street, et l'action a chuté de 7,8 % en après-bourse. Le directeur financier d’Apple, Kevan Parekh, a déclaré aux analystes et aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique que le fabricant de l’iPhone s’attendait à une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 9 % et 11 % pour le trimestre par rapport à l’année précédente. Ce chiffre est inférieur à la hausse de 12 % prévue par Wall Street, selon les données de LSEG. “Nous sommes actuellement confrontés à des contraintes (d'approvisionnement) très importantes, et la flexibilité de la chaîne d’approvisionnement est insuffisante pour y remédier”, a déclaré le directeur général Tim Cook lors de la conférence téléphonique. Plus tôt jeudi, Apple AAPL.O avait annoncé un chiffre d’affaires et des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes pour le trimestre clos en juin, les clients s’étant rués sur les iPhone et les MacBook alors que les prix augmentaient dans l’ensemble du secteur de l’électronique grand public.

Mais la hausse du chiffre d’affaires des services n’a pas atteint les objectifs de Wall Street. Les attentes étaient élevées pour Apple, qui a récemment retrouvé le titre d’entreprise la plus valorisée au monde. Apple a indiqué que son chiffre d’affaires pour son troisième trimestre fiscal, clos le 27 juin, avait progressé de 16,4 % pour atteindre 109,42 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 15,5 % à 108,65 milliards de dollars, selon les données de LSEG, et qu’Apple prévoyait elle-même une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 14 % et 17 % .

Le bénéfice par action d’Apple au troisième trimestre s’est élevé à 2,02 dollars, dont 11 cents sont imputables à des remboursements de droits de douane accordés par le gouvernement américain.

Même en excluant ces remboursements de droits de douane, les bénéfices d’Apple restaient supérieurs aux estimations de Wall Street, qui s’élevaient à 1,89 dollar par action.

Apple, dont l’action a progressé de plus de 22 % cette année, a repris sa place de première entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière, détrônant Nvidia NVDA.O , leader des puces d’IA.

Avec l’aide de Google, filiale d’Alphabet ( GOOGL.O ), Apple a dévoilé en début d’année une version remaniée de son assistant virtuel Siri, dotée d’une multitude de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA. Les consommateurs comme les développeurs de logiciels se tournent désormais vers ses produits Mac pour effectuer des tâches d’IA directement sur l’appareil, plutôt que de payer des abonnements mensuels. Les résultats d’Apple ont été portés par une hausse de 21,7 % des ventes d’iPhone, qui ont atteint 54,25 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 53,86 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Ces ventes d’iPhone constituent le meilleur résultat jamais enregistré par Apple pour un troisième trimestre, période durant laquelle les ventes de téléphones commencent généralement à ralentir, les clients attendant la sortie des nouveaux modèles à l’automne. Mais cette année, les clients d’Apple se précipitent pour acheter des iPhone après qu'une pénurie mondiale de puces mémoire a poussé Apple à augmenter les prix des Mac et des iPad . Apple a jusqu’à présent épargné son produit phare, mais les analystes de Wall Street s’attendent de plus en plus à ce que la société augmente les prix des iPhone à l’occasion de son événement annuel de lancement d’automne, en septembre.

Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research, a déclaré que les investisseurs pourraient craindre que le troisième trimestre ait reflété un pic d’achats qui ne se prolonge pas au quatrième trimestre en cours, ni au-delà.

“Je pense qu’il est possible que les consommateurs continuent d’acheter les modèles actuels, en raison des hausses de prix”, a déclaré M. O’Donnell. “La grande question est de savoir ce qu’il va se passer pour les Mac ce trimestre, lorsque les nouveaux prix seront pleinement appliqués.”

Le deuxième secteur le plus important d’Apple en termes de chiffre d’affaires, celui des services — qui comprend l’App Store, iCloud et les activités liées aux contenus —, a progressé de 12,1 % pour atteindre 30,74 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de 31,22 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, a indiqué que la croissance des services ralentissait. “Les investisseurs craignent que, si les services connaissent un ralentissement alors que les ventes d’iPhone progressent de plus de 20 %, cette tendance ne s’accentue encore davantage lorsque les ventes d’iPhone reviendront à la normale”, a-t-il déclaré.

Dans un entretien accordé à Reuters, Tim Cook a expliqué que le principal problème d’approvisionnement rencontré par Apple au cours du troisième trimestre était une pénurie sectorielle de technologies de pointe utilisées pour la fabrication des puces “Apple Silicon” qui constituent le cœur de ses appareils.

Tim Cook a précisé que cela concernait particulièrement la gamme Mac de l’entreprise, dont les ventes ont progressé de 29 % grâce au succès du MacBook Neo d’entrée de gamme et du MacBook Pro haut de gamme, malgré les hausses de prix de ces modèles.

“Si l’on examine les causes profondes de cette situation, on constate que nous connaissons un cycle de produits incroyablement solide, dépassant nos attentes, et que la chaîne d’approvisionnement (de fabrication de puces avancées) manque fondamentalement de flexibilité pour répondre à ces niveaux élevés de demande”, a déclaré Tim Cook à Reuters.

Apple est également confrontée à une chaîne d’approvisionnement mise à rude épreuve par des dépenses de plusieurs centaines de milliards de dollars destinées à la construction de centres de données dédiés à l’IA, ce qui a conduit à un conflit à peine voilé avec Micron MU.O , son fournisseur de mémoire de longue date. M. Cook avait déjà signalé des pénuries tant de puces mémoire que du processeur principal des iPhone, fourni par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW . Apple a indiqué que ses marges brutes, dont la société avait prévenu qu’elles seraient sous pression en raison des coûts de la mémoire, s’élevaient à 50,1%. Apple a précisé que les remboursements de droits de douane avaient contribué à hauteur de deux points à cette marge. Hors remboursements, les marges brutes s’élevaient à 48,1 %, un chiffre supérieur au point médian des prévisions d’Apple et aux estimations de 47,92 %, selon les données de LSEG. Contrairement à ses concurrents du secteur des "Big Tech", Apple s’est montrée plus prudente dans ses dépenses, refusant d’investir des centaines de milliards de dollars dans ses propres centres de données. À titre de comparaison, Google a massivement investi dans des centres de données et a surpris les investisseurs en affichant un flux de trésorerie disponible négatif . Mais Apple a également laissé entendre qu’elle pourrait avoir ses propres besoins en capitaux à l’avenir en mettant fin à son objectif de longue date consistant à redistribuer la totalité de sa trésorerie aux actionnaires.

Jeudi, Apple a annoncé que les ventes de Mac avaient progressé de 28,7 % pour atteindre 10,35 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,74 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les ventes d’iPad ont quant à elles reculé de 5,9 % pour s’établir à 6,19 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui s’élevaient à 6,92 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Tim Cook a attribué le recul des ventes d’iPad à une "comparaison difficile" avec le même trimestre de l’année précédente, lors duquel Apple avait lancé l’iPad A16, un modèle à prix abordable.

Les ventes d’appareils portables ont progressé de 6,5 % pour atteindre 7,88 milliards de dollars, un chiffre légèrement supérieur aux prévisions de 7,82 milliards de dollars, selon LSEG.

Les ventes ont progressé dans toutes les régions du monde, le chiffre d’affaires de la Grande Chine ayant notamment augmenté de 22,4 % pour atteindre 18,82 milliards de dollars. Ce chiffre d’affaires en Chine n’a toutefois pas atteint l’objectif moyen de 19,67 milliards de dollars fixé par six analystes interrogés par Visible Alpha.