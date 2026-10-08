Le chiffre d'affaires de TSMC au troisième trimestre atteint un niveau record, dépassant les prévisions du marché

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(Mises à jour avec contexte)

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires record de 1.490 milliards de T$ (46,71 milliards de dollars) au troisième trimestre, dépassant les prévisions du marché et affichant une hausse de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à la forte demande en applications d'intelligence artificielle.

Selon les calculs de Reuters, le chiffre d'affaires du trimestre juillet-septembre de cette année s'est élevé à 1.490 milliards de T$, contre 989,92 milliards de T$ à la même période de l'année précédente. Une estimation LSEG SmartEstimate, établie à partir des prévisions de 19 analystes, tablait sur un chiffre d'affaires de 1.460 milliards de T$ pour le troisième trimestre.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW

TSM.N est l’un des principaux fournisseurs d’entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

En juillet, lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats , la société a prévu un chiffre d’affaires compris entre 44,6 milliards et 45,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre. La société communique ses prévisions uniquement en dollars américains et non en dollars taïwanais.

Pour le seul mois de septembre, TSMC a annoncé que son chiffre d’affaires avait progressé de 54,6 % en glissement annuel, pour atteindre 511,86 milliards de dollars taïwanais.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Samsung Electronics 005930.KS a annoncé que son bénéfice d’exploitation trimestriel dépasserait les 100.000 milliards de wons, une première mondiale pour une entreprise technologique, estimant que ses bénéfices du troisième trimestre auraient été multipliés par près de neuf grâce à la forte demande en puces d’IA qui a stimulé les ventes de mémoires.

TSMC, la société cotée en Bourse la plus valorisée d’Asie avec une capitalisation boursière de 2.100 milliards de dollars, n’a fourni aucun détail ni aucune prévision dans son bref communiqué sur son chiffre d’affaires.

Elle devrait publier ses résultats du troisième trimestre jeudi prochain, date à laquelle elle actualisera également ses perspectives et ses prévisions pour le trimestre en cours et le reste de l’année.

Selon une estimation de LSEG SmartEstimate, TSMC devrait afficher une hausse de 64 % en glissement annuel de son bénéfice net du troisième trimestre, à 740,8 milliards de dollars taïwanais.

Jeudi, avant la publication des chiffres d'affaires, l'action TSMC cotée à Taipei a clôturé en baisse de 1,35 %. L'indice boursier global .TWII a quant à lui clôturé en baisse de 1 %.

Le titre a progressé de 64,52 % depuis le début de l'année, suivant la tendance générale du marché.

(1 $ = 31,9020 dollars taïwanais)