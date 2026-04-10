Le chiffre d'affaires de TSMC au premier trimestre augmente de 35 % en glissement annuel et dépasse les prévisions du marché

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a annoncé vendredi un chiffre d'affaires de 1 134 milliards de dollars taïwanais (35,71 milliards de dollars) pour le premier trimestre, soit une hausse de 35 % par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les prévisions du marché grâce à l'intérêt croissant pour les applications de l'intelligence artificielle (AI).

Le chiffre d'affaires de janvier à mars s'élève à 1 134 milliards de dollars taïwanais, contre 839,3 milliards de dollars taïwanais pour la période de l'année précédente. La brève déclaration ne donne pas d'autres détails.

Les résultats ont dépassé une estimation LSEG SmartEstimate de 1,125 milliard de dollars taïwanais de la part de 20 analystes, et étaient conformes aux prévisions de TSMC de 34,6 à 35,8 milliards de dollars en janvier lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats . TSMC ne donne des prévisions qu'en dollars américains.

TSMC publiera ses résultats complets du premier trimestre le 16 avril, ainsi que ses perspectives actualisées pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année.

La société, qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O , a été l'un des principaux bénéficiaires des progrès de l'IA, qui ont plus que compensé la baisse de la demande de puces utilisées dans l'électronique grand public, comme les tablettes, à la suite d'une pandémie.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont gagné 29 % cette année, contre une hausse de 22 % de l'indice de référence .TWII . Ses actions ont clôturé en hausse de 2,3 % vendredi. La société taïwanaise Foxconn 2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde et le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia, a également annoncé des ventes exceptionnelles, avec une augmentation de 30 % des revenus du premier trimestre par rapport à l'année précédente. .

(1 $ = 31,7560 dollars taïwanais)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le chiffre du paragraphe 2 en "trillion" et non en "milliard")