Le chiffre d'affaires de TJX Cos dépasse les estimations pour le quatrième trimestre grâce à la demande de produits à prix cassés

TJX Cos TJX.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, aidé par une demande soutenue dans ses magasins de détail à prix cassés, les consommateurs soucieux de leur budget recherchant de plus en plus les bonnes affaires dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques.

Le distributeur de produits à bas prix a affiché des revenus trimestriels de 17,74 milliards de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 17,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.