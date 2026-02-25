 Aller au contenu principal
Le chiffre d'affaires de TJX Cos dépasse les estimations pour le quatrième trimestre grâce à la demande de produits à prix cassés
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TJX Cos TJX.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, aidé par une demande soutenue dans ses magasins de détail à prix cassés, les consommateurs soucieux de leur budget recherchant de plus en plus les bonnes affaires dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques.

Le distributeur de produits à bas prix a affiché des revenus trimestriels de 17,74 milliards de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 17,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

