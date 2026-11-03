Le chiffre d'affaires de Thomson Reuters progresse, mais son cours de bourse recule en raison des coûts d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 3 et du commentaire d'un analyste au paragraphe 4)

par Kenneth Li et Aditya Soni

Thomson Reuters TRI.TO a annoncé mardi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, mais son action a chuté en raison, selon certains investisseurs, des inquiétudes quant à l’impact de la hausse des dépenses en intelligence artificielle sur les bénéfices.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2026, les portant à une augmentation comprise entre 8,5 % et 9,0 %, contre environ 8 % auparavant. Ce chiffre reflète les ventes des activités existantes à taux de change constant.

L'action Thomson Reuters a reculé de 7 % à 113,46 dollars sur le Nasdaq, certains investisseurs s'inquiétant de la hausse des dépenses. Le titre de la société a perdu plus de 14 % depuis le début de l'année 2026, alors que l'indice S&P 500 .SPX a progressé de 10 %.

“Les prévisions à long terme tablaient sur une amélioration régulière des marges en 2027 et au-delà”, a déclaré Doug Arthur, analyste chez Huber Research. “Mais Thomson Reuters prend désormais des mesures de couverture à cet égard, car la société entrevoit de nouvelles opportunités de croissance. C’est une décision judicieuse, mais décevante pour les investisseurs”, a ajouté M. Arthur.

Le propriétaire de la base de données juridique Westlaw, de l’agence de presse Reuters et du service fiscal et comptable Checkpoint a annoncé une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 1,83 milliard de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 81 centimes.

“Nous sommes satisfaits de la dynamique observée au troisième trimestre, la croissance du chiffre d’affaires et les marges ayant dépassé nos prévisions initiales”, a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters, dans un communiqué.

Thomson Reuters a exclu sa division mondiale d’impression de ses résultats du troisième trimestre, après avoir cédé une participation majoritaire dans cette activité.

PRESSION SUR LES MARGES

“Ces résultats continuent de témoigner d’une forte demande pour les produits de Thomson Reuters, notamment Westlaw et CoCounsel, sans qu’aucun signe de ralentissement lié à l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés dans l’IA ne soit observé à ce jour”, a déclaré Maher Yaghi, analyste chez Scotia Capital, dans une note de recherche.

Le chiffre d’affaires a enregistré une hausse à deux chiffres dans l’ensemble des segments combinés du droit, de la fiscalité, de la comptabilité et des entreprises, grâce aux revenus récurrents et aux nouvelles mises à niveau en matière d’IA apportées à CoCounsel Legal et CoCounsel Tax, Audit and Accounting, a indiqué Thomson Reuters.

Le chiffre d’affaires de Reuters a progressé de 12 %, porté par une forte hausse des revenus de licences liés à l’IA générative, les revenus liés aux transactions de la division actualités ayant augmenté de 56 % pour atteindre 44 millions de dollars.

Dans la division juridique, les dépenses liées à l’IA, les 22 millions de dollars de coûts de licenciement et l’impact de l’acquisition de la plateforme de données et d’analyse IA Noetica ont pesé sur les marges, qui sont passées de 49 % à 46,6 %.

Les dirigeants de Thomson Reuters ont déclaré s’attendre à ce que la hausse des revenus issue de la tarification haut de gamme des produits d’IA agentique compense les dépenses liées à l’IA dans la division juridique.

“Parviendra-t-il (Thomson Reuters) à transformer l’IA en un chiffre d’affaires durable, récurrent et à forte marge à grande échelle?”, s’est interrogé Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

“Un trimestre solide en matière de licences et une révision à la hausse des prévisions aident, mais ils ne répondent pas entièrement à cette question — d’autant plus que le BPA ajusté de 81 cents aurait manqué certaines attentes, et que le marché sanctionne le moindre signe d’un affaiblissement de la qualité de la croissance”, a ajouté M. Sarhan.

M. Hasker a déclaré que Thomson Reuters progressait dans l’acquisition de nouveaux clients pour son modèle d’IA propriétaire Thomson et qu’il s’attendait à annoncer mardi le cabinet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP comme nouveau partenaire “stratégique en matière d’IA”.

“Ce sera le premier d’une longue série”, a déclaré M. Hasker lors d’une interview, en référence aux grands cabinets d’avocats américains.

Gary E. Bischoping Jr., directeur financier de Thomson Reuters, a déclaré lors d’un entretien qu’environ 34 % de la valeur sous-jacente des contrats de la société — qui correspond à la part de la valeur totale d’un contrat — reposaient sur l’IA générative au troisième trimestre, contre 32 % au deuxième trimestre et 24 % l’année dernière.