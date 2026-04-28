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Le chiffre d'affaires de PACCAR recule en raison d'une demande atone pour les camions neufs
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - PACCAR PCAR.O a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisée par une faible demande de camions neufs alors que le secteur peine à sortir d'une longue période de surcapacité.

Le secteur américain du transport routier avait montré des premiers signes de reprise cette année après près de quatre ans de récession, mais la hausse des coûts du carburant liée au conflit au Moyen-Orient a freiné cet élan.

PACCAR, qui détient des marques telles que Kenworth, Peterbilt et DAF, a déclaré avoir livré 17 800 camions aux États-Unis et au Canada au premier trimestre, contre 22 200 un an plus tôt. Le chiffre d'affaires lié aux ventes de camions a chuté de 13,4 % pour s'établir à 4,53 milliards de dollars. Son action a reculé de plus de 1 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

L'opérateur routier JB Hunt JBHT.O , qui dispose d'une flotte de plus de 12 000 camions, a mis en place des mesures de réduction des coûts afin d'améliorer son efficacité dans un contexte d'incertitude persistante.

Cependant, la baisse de la demande de camions neufs a prolongé la durée de vie des véhicules plus anciens, ce qui a entraîné une hausse de 1,2 % du chiffre d'affaires de l'activité de pièces de rechange de PACCAR, à 1,71 milliard de dollars.

La société a enregistré un bénéfice par action de 1,15 dollar, contre 96 cents un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires trimestriel total, y compris le segment des services financiers, s'est élevé à 6,78 milliards de dollars, contre 7,44 milliards de dollars un an plus tôt.

Valeurs associées

J.B.HUNT TRANSP
251,2900 USD NASDAQ +0,45%
PACCAR
119,6100 USD NASDAQ -5,97%
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