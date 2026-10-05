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Le chiffre d'affaires de Foxconn au troisième trimestre s'envole grâce à la demande en matière d'IA et dépasse les prévisions du marché
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 10:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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La société taïwanaise Foxconn

2317.TW , premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a annoncé lundi une hausse de 47 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations du marché, grâce à une forte demande liée à l'intelligence artificielle.

* Le chiffre d’affaires pour le trimestre juillet-septembre s’est élevé à 3 030 milliards de T$ (95,4 milliards de dollars), bien au-dessus de l’estimation LSEG SmartEstimate de 2 830 milliards de T$, qui accorde davantage de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions sont les plus régulièrement exactes.

* La forte demande en matière d’IA a entraîné une croissance robuste du chiffre d’affaires de sa division dédiée aux produits cloud et de réseau, tandis que l’électronique grand public intelligente, qui comprend notamment les iPhone, a enregistré une croissance significative, a indiqué la société.

* À lui seul, le chiffre d’affaires du mois de septembre a augmenté de 38 % en glissement annuel pour atteindre 1 160 milliards de T$, un record pour un seul mois et la première fois qu’il dépasse les 1 000 milliards de T$ sur une base mensuelle.

* Les activités liées à l’IA devraient poursuivre leur croissance au quatrième trimestre, a déclaré la société.

* Conjugué à la saison haute traditionnelle des produits électroniques au second semestre, cela devrait « soutenir une performance globale conforme aux attentes actuelles du marché », a-t-elle déclaré.

* Mais elle a ajouté qu’« il reste nécessaire de surveiller l’impact d’un environnement politique et économique mondial instable ».

* Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, ne communique pas de prévisions chiffrées. Elle publiera ses résultats complets du troisième trimestre le 12 novembre.

* L'action de la société a progressé de 10 % cette année, sous-performant la hausse de 72 % enregistrée par le marché taïwanais .TWII . Lundi, avant la publication des chiffres d'affaires, le titre a clôturé en hausse de 1,2 %. L'indice de référence a terminé la journée en hausse de 2,6 %.

(1 dollar = 31,7640 dollars taïwanais)

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