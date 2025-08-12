 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 736,61
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chiffre d'affaires de Circle, émettrice de stablecoins, bondit dans ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de la directrice financière au paragraphe 7, mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 2) par Niket Nishant

Circle CRCL.N a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et de ses réserves mardi, lors de ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse en juin, grâce à l'augmentation de la circulation de son stablecoin USDC et à des services d'abonnement plus performants.

Les actions ont augmenté de 13 %, consolidant la hausse qui a poussé l'action de la société à plus de cinq fois son prix d'introduction en bourse.

Les stablecoins, qui sont des jetons numériques garantis par des actifs à faible risque tels que le dollar américain ou les bons du Trésor, ont attiré de plus en plus l'attention des investisseurs, en particulier depuis l'adoption de la loi Genius le mois dernier.

Cette loi a conduit certains analystes à spéculer sur le fait que les jetons pourraient être utilisés pour les transferts de fonds transfrontaliers et comme passerelle entre la banque traditionnelle et la finance numérique.

Cet élan a aidé des entreprises telles que Circle, qui émet des USDC, le deuxième stablecoin le plus important en termes de valeur de marché après Tether.

Au 30 juin, le nombre d'USDC en circulation avait augmenté de 90 % par rapport à l'année précédente. Circle s'attend à ce qu'il augmente à un taux annuel composé de 40 % au fil des ans.

Après "notre introduction en bourse et la loi Genius, nous constatons une accélération de l'intérêt, les grandes institutions se penchant toutes sur la question", a déclaré Jeremy Fox-Geen, directrice financière, lors d'une interview.

Les revenus et les revenus de réserve de la société ont augmenté de 53 % en glissement annuel pour atteindre 658 millions de dollars, grâce à une hausse des intérêts perçus sur les liquidités et les investissements à court terme qui soutiennent ses pièces de monnaie stables USDC. Les recettes provenant des abonnements et des services ont également augmenté, selon Circle.

La société a enregistré une perte nette de 482 millions de dollars, principalement en raison de deux charges sans effet sur la trésorerie liées à son introduction en bourse, notamment des coûts pour les attributions d'actions aux employés qui ont été acquises lorsque la société est entrée en bourse et une évaluation plus élevée de sa dette convertible à la suite d'une hausse du cours de l'action.

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell
    Trump menace de poursuivre en justice le patron de la Fed Jerome Powell
    information fournie par Reuters 12.08.2025 16:18 

    Donald Trump a menacé mardi d'une action en justice le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, à qui il reproche de ne pas avoir baissé ces derniers mois les taux d'intérêt. "Jerome 'trop tard' Powell doit baisser MAINTENANT les taux", ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le vert après l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:57 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux d'intérêt ... Lire la suite

  • Des colis d'aide sont largués au-dessus de Gaza
    La souffrance à Gaza atteint des niveaux "inimaginables", dénoncent l'UE et ses alliés
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:50 

    La crise humanitaire dans la bande de Gaza soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël a atteint des "niveaux inimaginables", ont dénoncé mardi l'Union européenne (UE), la Grande-Bretagne, le Canada ou encore l'Australie. "Une famine se produit sous ... Lire la suite

  • Des personnes font leurs courses dans un supermarché à Los Angeles.
    USA: Les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un mois en juillet
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:13 

    Les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ont augmenté légèrement en juillet mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains. L'indice CPI est ressorti à +0,2% en juillet sur un mois, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank