Le chiffre d'affaires de Circle, émettrice de stablecoins, bondit dans ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse

Circle CRCL.N a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et de ses réserves mardi, lors de ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse en juin, grâce à l'augmentation de la circulation de son stablecoin USDC et à des services d'abonnement plus performants.

Les actions ont augmenté de 13 %, consolidant la hausse qui a poussé l'action de la société à plus de cinq fois son prix d'introduction en bourse.

Les stablecoins, qui sont des jetons numériques garantis par des actifs à faible risque tels que le dollar américain ou les bons du Trésor, ont attiré de plus en plus l'attention des investisseurs, en particulier depuis l'adoption de la loi Genius le mois dernier.

Cette loi a conduit certains analystes à spéculer sur le fait que les jetons pourraient être utilisés pour les transferts de fonds transfrontaliers et comme passerelle entre la banque traditionnelle et la finance numérique.

Cet élan a aidé des entreprises telles que Circle, qui émet des USDC, le deuxième stablecoin le plus important en termes de valeur de marché après Tether.

Au 30 juin, le nombre d'USDC en circulation avait augmenté de 90 % par rapport à l'année précédente. Circle s'attend à ce qu'il augmente à un taux annuel composé de 40 % au fil des ans.

Après "notre introduction en bourse et la loi Genius, nous constatons une accélération de l'intérêt, les grandes institutions se penchant toutes sur la question", a déclaré Jeremy Fox-Geen, directrice financière, lors d'une interview.

Les revenus et les revenus de réserve de la société ont augmenté de 53 % en glissement annuel pour atteindre 658 millions de dollars, grâce à une hausse des intérêts perçus sur les liquidités et les investissements à court terme qui soutiennent ses pièces de monnaie stables USDC. Les recettes provenant des abonnements et des services ont également augmenté, selon Circle.

La société a enregistré une perte nette de 482 millions de dollars, principalement en raison de deux charges sans effet sur la trésorerie liées à son introduction en bourse, notamment des coûts pour les attributions d'actions aux employés qui ont été acquises lorsque la société est entrée en bourse et une évaluation plus élevée de sa dette convertible à la suite d'une hausse du cours de l'action.