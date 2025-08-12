L'Europe finit en ordre dispersé après l'inflation américaine et la trêve commerciale USA-Chine

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, alors que les marchés ont pris connaissance des chiffres de l'inflation américaine et de la prolongation de 90 jours de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,71% à 7.753,42 points vers 15h55 GMT. À Francfort, le Dax a perdu 0,13% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 0,20%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,16%, le FTSEurofirst 300 a avancé de 0,21% et le Stoxx 600 a gagné 0,24%.

Ce mardi, les données sur les prix à la consommation aux États-Unis ont apaisé les craintes que les droits de douane ne commencent déjà à faire grimper l'inflation, quelques heures après que Washington et Pékin se sont mis d'accord sur une trêve commerciale de 90 jours.

Via son réseau Truth Social, Donald Trump a annoncé lundi soir avoir signé un décret suspendant jusqu'au 10 novembre à 00h01 (05h01 GMT) l'application des droits de douane annoncés plus tôt cette année sur les produits en provenance de Chine.

Sur le front des données économiques, les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ont légèrement augmenté en juillet mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains.

En ce qui concerne ces chiffres, Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics, a déclaré : "Les prix des biens de base augmentent régulièrement. Mais nous ne voyons aucun signe dans ces données de juillet indiquant que les droits de douane ont fait grimper les CPI".

Par ailleurs, Donald Trump a menacé mardi d'une action en justice le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, à qui il reproche de ne pas avoir baissé ces derniers mois les taux d'intérêt.

La prudence domine plus généralement avant la rencontre prévue vendredi en Alaska entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine pour discuter d'un accord de cessez-le-feu, alors que l'Europe s'emploie à influer la position américaine sur ce dossier où le président ukrainien, Volodimir Zelensky, n'est pas convié.

VALEURS

Valneva a bondit de 8,74% après avoir fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 37,8% sur les six premiers mois de l'année, porté notamment par les ventes de son vaccin Ixiaro/Jespect.

UBS a abandonné 0,16% après une vente d'environ 16 millions d'actions de la banque par un investisseur.

Bellway (+1,64%) a été porté par ses prévisions de livraisons de logements pour l'exercice 2026.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 1,01% pour le Dow Jones, de 0,85% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,99% pour le Nasdaq Composite.

CHANGES

Le dollar s'est affaibli face à l'euro mardi après une hausse modérée des prix à la consommation aux États-Unis en juillet, laissant intactes les perspectives d'une baisse des taux d'intérêt par la Fed le mois prochain.

Le dollar perd 0,53% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,6% à 1,1684 dollar.

TAUX

Les rendements américains à deux ans, les plus sensibles aux anticipations de taux de la Fed, baissent mardi après la publication de données indiquant que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis était globalement conforme aux prévisions des économistes pour le mois de juillet et n'avait que peu augmenté sous l'effet des droits de douane, ce qui devrait ouvrir la voie à une baisse des taux d'intérêt par la Fed en septembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,9 points de base à 4,3024%. Le deux ans recule de 2,5 points de base à 3,7288%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 4,9 points de base à 2,7447%. Le deux ans gagne 0,3 point de base à 1,9720%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse mardi après la prolongation de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, et après la publication des données sur l'inflation américaine.

Le Brent perd 0,33% à 66,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,63% à 63,56 dollars.

A SUIVRE LE 13 AOUT :

