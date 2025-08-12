 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
États-Unis: Do Kwon plaide coupable pour fraude dans la faillite de Terraform Labs
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 18:59

Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs

Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs

par Luc Cohen

Do Kwon, magnat sud-coréen de la cryptomonnaie, a plaidé coupable mardi de deux accusations américaines de complot en vue de frauder et de fraude électronique lors d'une audience au tribunal de Manhattan.

De son vrai nom Kwon Do-hyung, il a cofondé Terraform Labs en 2018, une entreprise basée à Singapour qui a développé les devises TerraUSD et Luna. Agé de 33 ans, il est poursuivi pour la faillite de Terraform Labs, de l'ordre de 40 milliards de dollars.

Do Kwon avait plaidé non coupable en janvier d'un acte d'accusation en neuf chefs d'accusation l'accusant de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique, de fraude sur les matières premières et de complot de blanchiment d'argent.

Il a plaidé coupable mardi aux deux chefs d'accusation dans le cadre d'un accord avec le bureau du procureur américain de Manhattan, qui a porté les accusations. Il risque jusqu'à 25 ans de prison.

La procureure Kimberly Ravener a déclaré que le gouvernement avait accepté de plaider en faveur d'une peine de prison ne dépassant pas 12 ans, à condition que Do Kwon reconnaisse la responsabilité de ses crimes.

Do Kwon a été accusé d'avoir trompé les investisseurs en 2021 à propos de TerraUSD, un soi-disant stablecoin conçu pour maintenir une valeur de 1 dollar.

Le sud-coréen avait été extradé du Monténégro vers les États-Unis à la fin de l'année dernière.

Do Kwon est également poursuivi en Corée du Sud. La procureure a indiqué qu'il pourrait demander son transfert à l'étranger après avoir purgé la moitié de sa peine aux États-Unis.

(Reportage Luc Cohen à New York ; version française Etienne Breban ; édité par Zhifan Liu)

