Le chiffre d'affaires de Chevron devrait baisser en raison de l'effondrement des revenus des opérations en amont
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de jeudi sans changement de texte)

31 octobre - ** Les actions de Chevron CVX.N sont en légère baisse à 155 $ ce jeudi, avant la publication des résultats trimestriels prévue avant l'ouverture de la bourse vendredi

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que CVX annonce une baisse de 3 % de son chiffre d'affaires à 49 milliards de dollars, en raison d'une chute des revenus des opérations en amont, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait chuter à 1,71 $, soit une baisse de 32 %

** En juillet, CVX a conclu l'acquisition de Hess HES.N pour 55 milliards de dollars, après avoir remporté une bataille juridique historique contre son grand rival Exxon Mobil Corp

XOM.N pour avoir accès à la plus grande découverte de pétrole depuis des décennies

** Au cours des 8 derniers trimestres, les revenus de CVX ont dépassé les attentes 5 fois, tandis que le BPA ajusté a atteint les estimations 4 fois

** Parmi les 28 analystes qui couvrent CVX, la note moyenne est "achat" et la prévision médiane est de 171,50 $

** CVX est en hausse de 7 % depuis le début de l'année, contre 3,5 % pour l'indice énergétique S&P 500 .SPNY et 12,2 % pour l'indice Dow Industrials .DJI .

