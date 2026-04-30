Le chiffre d'affaires de Capgemini au premier trimestre en hausse de 7 %, conforme aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétitions pour corriger la mise en forme) par Leo Marchandon

30 avril - Le groupe français de services informatiques Capgemini CAPP.PA a annoncé jeudi une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre à taux de change constants, conformément aux prévisions.

La société, qui travaille pour des agences gouvernementales, des opérateurs d'infrastructures critiques et de grandes entreprises réglementées, a déclaré que la croissance aurait été de 11 % sans les fluctuations monétaires.

Le directeur général Aiman Ezzat a déclaré aux journalistes que l'IA était en train de remodeler rapidement le portefeuille d'activités de l'entreprise, l'IA générative et agentique représentant plus de 10 % des réservations du groupe au cours du trimestre.

Il a cité la présence mondiale de Capgemini et ses partenariats renforcés avec des entreprises technologiques américaines, notamment Google GOOGL.O et une nouvelle “Frontier Alliance” avec OpenAI, comme principaux moteurs de croissance.

Le géant français des services informatiques, qui est en concurrence avec des pairs tels que Sopra Steria SOPR.PA et Accenture ACN.N , a esquivé les appels à l'autonomie technologique européenne, arguant que la domination des géants américains de la tech rend toute alternative irréaliste.

Le chiffre d'affaires a atteint 5,9 milliards d'euros (6,88 milliards de dollars), tandis que les prises de commandes ont augmenté de 6,2 % en glissement annuel pour s'établir à 6 milliards d'euros au cours du trimestre.

L'Amérique du Nord a enregistré une croissance de 20,7 % à taux de change constants, pour atteindre 1,7 milliard d'euros, grâce à WNS, l'unité d'IA récemment acquise .

Les ventes ont baissé de 1% en France, tandis que le reste de l'Europe a affiché une croissance de 1,7 %.

Les effectifs du groupe s'élevaient à 421 000 personnes à la fin mars, en hausse de 23% par rapport à l'année précédente, reflétant l'intégration de WNS.

Capgemini a confirmé son objectif de croissance du chiffre d'affaires compris entre 6,5% et 8,5%.

(1 $ = 0,8578 euro)