Le chiffre d'affaires de Capgemini au premier trimestre a augmenté de 7 %, conformément aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires du directeur général aux paragraphes 3 et 4, et le contexte au paragraphe 5) par Leo Marchandon

30 avril - Le groupe français de services informatiques Capgemini < CAPP.PA > a annoncé jeudi une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre à taux de change constants, conformément aux prévisions. La société, qui compte parmi ses clients des administrations publiques, des opérateurs d'infrastructures critiques et de grandes entreprises réglementées, a indiqué que la croissance aurait été de 11 % sans les fluctuations monétaires. Le directeur général Aiman Ezzat a déclaré aux journalistes que l'IA était en train de remodeler rapidement le portefeuille d'activités de la société, l'IA générative et agentique représentant plus de 10 % des prises de commandes du groupe au cours du trimestre. Il a cité la présence mondiale de Capgemini et ses partenariats renforcés avec des entreprises technologiques américaines, notamment Google GOOGL.O , ainsi qu'une nouvelle “Frontier Alliance” avec OpenAI, comme principaux moteurs de croissance. Le géant français des services informatiques, qui est en concurrence avec des pairs tels que Sopra Steria

SOPR.PA et Accenture ACN.N , a éludé les appels en faveur d'une autonomie technologique européenne, arguant que la domination des géants américains de la tech rend toute alternative irréaliste. Le chiffre d'affaires a atteint 5,9 milliards d'euros, tandis que les prises de commandes ont augmenté de 6,2 % en glissement annuel pour s'établir à 6 milliards d'euros au cours du trimestre. L'Amérique du Nord a enregistré une croissance de 20,7 % à taux de change constants pour atteindre 1,7 milliard d'euros, grâce à WNS, l'unité d'IA récemment acquise . Le chiffre d'affaires a reculé de 1 % en France, tandis que le reste de l'Europe a affiché une croissance de 1,7 %. L'effectif du groupe s'élevait à 421 000 personnes à la fin mars, en hausse de 23 % par rapport à l'année précédente, reflétant l'intégration de WNS. Capgemini a confirmé son objectif de croissance du chiffre d'affaires compris entre 6,5 % et 8,5 %.

(1 $ = 0,8578 euro)