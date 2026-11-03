Le chiffre d'affaires d'Amgen au troisième trimestre progresse de 8 %, porté par les médicaments contre le cholestérol et le cancer

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* Le bénéfice par action ajusté progresse de 14 % pour s'établir à 6,45 dollars

* Les prévisions de BPA pour 2026 sont revues à la hausse, entre 22,90 $ et 23,70 $, pour un chiffre d'affaires compris entre 38,9 milliards et 39,7 milliards de dollars

par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a annoncé mardi que son chiffre d'affaires du troisième trimestre avait progressé de 8 %, porté par la demande pour le médicament anti-cholestérol Repatha, ainsi que pour les nouveaux médicaments Imdelltra, destiné au cancer du poumon, et Uplizna, utilisé dans le traitement des maladies rares, alors que la société poursuit le développement de son médicament expérimental très médiatisé destiné à la perte de poids, MariTide .

Le bénéfice ajusté du laboratoire pharmaceutique californien a progressé de 14 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 6,45 dollars par action, dépassant largement les prévisions des analystes qui tablaient sur 5,79 dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice net par action d'Amgen a augmenté de 19 %, à 7,08 dollars.

Le chiffre d’affaires trimestriel, qui s’élève à 10,4 milliards de dollars, a dépassé l’estimation moyenne de Wall Street, qui était de 10,1 milliards de dollars.

Amgen a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 22,90 et 23,70 dollars par action, pour un chiffre d'affaires de 38,9 à 39,7 milliards de dollars. L'entreprise avait auparavant prévu pour 2026 un bénéfice par action compris entre 22,30 et 23,50 dollars, pour un chiffre d'affaires de 38,2 à 39,4 milliards de dollars.

Les analystes tablent sur un BPA ajusté de 23,02 dollars pour 2026, pour un chiffre d’affaires de 38,9 milliards de dollars.

Les premiers résultats de la vaste série d’essais cliniques de phase III menés par Amgen sur le MariTide ne sont pas attendus avant l’année prochaine, alors que la société cherche à pénétrer le marché de la perte de poids, dont certains analystes prévoient qu’il pourrait représenter 150 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

Ce médicament, qui se présente sous forme d’injection administrée aussi peu que quatre fois par an, fait actuellement l’objet d’essais pour le traitement de l’obésité et des pathologies associées, notamment l’apnée du sommeil et les maladies cardiaques.

“La solidité de notre portefeuille commercial, combinée à d’importantes avancées cliniques et à un pipeline prometteur en phase avancée, renforce notre confiance dans la capacité d’Amgen à générer une croissance durable jusqu’à la prochaine décennie”, a déclaré le directeur général Robert Bradway dans un communiqué.

Les ventes de Repatha ont progressé de 37 % au cours du trimestre pour atteindre 1,09 milliard de dollars, dépassant légèrement les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,04 milliard de dollars. Repatha, un médicament ciblant la PCSK9 administré par injection une fois par mois ou toutes les deux semaines, fait face à une nouvelle concurrence de la part de Lipfendra , un comprimé quotidien de Merck MRK.N .

Les ventes du médicament pour les os Evenity ont progressé de 39 % pour atteindre 751 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 724 millions de dollars. Les ventes de Prolia, un médicament plus ancien contre l’ostéoporose, ont chuté de 45 % à 632 millions de dollars, manquant ainsi les prévisions des analystes qui s’élevaient à 697 millions de dollars, l’expiration des brevets ayant entraîné une concurrence accrue.

Les ventes d’Uplizna ont bondi de 191 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 451 millions de dollars, tandis que celles d’Imdelltra ont augmenté de 128 %, à 406 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Tavneos , autorisé pour le traitement d’une maladie auto-immune rare, a reculé de 2 % pour s’établir à 105 millions de dollars.

Amgen a déclaré poursuivre ses échanges avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine, qui avait proposé en avril le retrait du médicament, invoquant un manque d’efficacité prouvée et des inquiétudes quant à l’intégrité des données cliniques. La société a indiqué qu’elle estimait que le Tavneos présentait un profil bénéfice-risque favorable.