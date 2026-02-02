Le chef de la FAA reconnaît les défaillances dans la collision aérienne mortelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le NTSB a déclaré que des défaillances systémiques de la FAA ont conduit à la collision qui a tué 67 personnes l'année dernière

Le chef de la FAA refuse de dire s'il va décertifier les avions fabriqués au Canada après la menace de Trump

La demande de Boeing d'augmenter la production de 737 MAX à 47 par mois est toujours en cours d'évaluation, selon le chef de la FAA

Bryan Bedford, directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), a déclaré que son agence acceptait les conclusions du Bureau national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board), selon lesquelles une série de défaillances systémiques de la FAA a conduit à une collision dévastatrice en vol qui a tué 67 personnes l'année dernière.

La collision de janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington a été la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière en plus de vingt ans.

Le NTSB a établi la semaine dernière que l'accident avait été causé par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l'aéroport sans prévoir de mesures de protection pour les séparer des avions, et par le fait que la FAA n'avait pas examiné les données et n'avait pas donné suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.

"Nous ne sommes pas en désaccord avec les conclusions des enquêtes du NTSB. De nombreuses recommandations ont déjà été mises en œuvre. Nous allons évaluer celles qui ne l'ont pas été", a déclaré Bedford à la presse en marge d'une conférence sur l'aviation à Singapour.

Par ailleurs, Bedford a refusé de dire si la FAA annulerait la certification des avions fabriqués au Canada après que le président Donald Trump a menacé la semaine dernière de le faire si le Canada n'approuvait pas certains des modèles du fabricant américain de jets privés Gulfstream GD.N .

"Notre préoccupation est de savoir si des ressources suffisantes sont appliquées aux produits américains, équivalentes à celles que nous appliquons pour certifier les produits étrangers. Nous voulons donc que les règles du jeu soient les mêmes pour tous", a déclaré Bedford.

Les responsables canadiens ont déclaré la semaine dernière qu'ils s'efforçaient de résoudre le différend après que les menaces de Trump de retirer la certification et d'imposer des droits de douane sur les avions fabriqués au Canada ont fait chuter les actions du fabricant d'avions d'affaires Bombardier

BBDb.TO de 6 % vendredi.

Les responsables des compagnies aériennes ont déclaré que si les États-Unis pouvaient décertifier des avions pour des raisons économiques, cela donnerait à d'autres pays une arme puissante et pourrait mettre en péril l'ensemble du système d'aviation.

Bedford a déclaré que la FAA évaluait toujours une demande de Boeing BA.N d'augmenter la production de son avion le plus vendu, le 737 MAX, de 42 par mois à 47 par mois.