Philips affiche son premier bénéfice annuel depuis 2021

information fournie par Boursorama avec AFP • 10/02/2026 à 08:13

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ETHAN MILLER )

Le fabricant néerlandais d'électronique et d'appareils médicaux Philips a affiché mardi un retour au bénéfice en 2025, cherchant à tourner la page d'un scandale lié à des appareils de traitement de l'apnée du sommeil défectueux.

Philips a fait état d'un bénéfice annuel de 897 millions d'euros, au dessus des prévisions des analystes qui visaient les 775 millions d'euros, d'après un consensus publié par le groupe.

L'entreprise avait accusé trois années consécutives de perte nette, dont une perte nette de 698 millions d'euros en 2024.

"En 2025 (...) Nous avons renforcé notre entreprise tout en naviguant dans un environnement macroéconomique dynamique", a déclaré Roy Jakobs, directeur général de Philips, dans un communiqué.

"Nous terminons l'année avec un bilan solide", a ajouté M. Jakobs, que l'entreprise a proposé plus tôt ce matin de reconduire dans ses fonctions.

Longtemps connu pour ses ampoules et ses téléviseurs, le géant néerlandais de l'électronique grand public a depuis recentré sa production sur les équipements médicaux.

Son chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 17,8 milliards d'euros, contre 18 milliards en 2024, une baisse de 1% néanmoins légèrement au dessus des 17,7 milliards prévus par le consensus d'analystes.

Le groupe table désormais sur une croissance entre 3 et 4,5% de son chiffre d'affaires pour 2026.

Ces prévisions tiennent compte de l'impact des "droits de douane actuellement connus", mais excluent les coûts potentiels liés à la saga en cours concernant ses appareils de traitement de l'apnée du sommeil, a déclaré Philips.

Le groupe reste confronté à des procédures judiciaires après un rappel, initié en 2021, d'appareils DreamStation contre l'apnée du sommeil, qui pouvaient s'arrêter de fonctionner de manière intermittente.

Le groupe a ainsi rappelé des millions de machines, confronté à des inquiétudes sur le risque d'inhalation par les usagers de petits morceaux de mousse anti-bruit toxique et potentiellement cancérogène.

Philips a accepté de payer 1,1 milliard de dollars aux Etats-Unis pour mettre fin à des poursuites liées à cette affaire, mais sans admettre une quelconque responsabilité.

Au quatrième trimestre de 2025, le groupe a affiché 397 millions d'euros de bénéfice net, contre une perte de 333 millions sur la même période en 2024.

Philips a continué à supprimer des emplois. Elle employait 64.817 personnes à la fin de 2025, contre 67.823 fin 2024.