Le chef de l'ONU déclare qu'il coopère avec le Conseil de paix de Trump sur Gaza, selon Politico

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(Ajoute des détails du rapport tout au long de l'article)

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de l'objectif du Conseil de la paix de Donald Trump de financer et de fournir les éléments de base d'un plan de reconstruction de Gaza visant à reconstruire les maisons et les infrastructures palestiniennes, a rapporté Politico samedi.

-"Il y a un objectif qui a été défini et approuvé par le Conseil de sécurité, et nous coopérons activement avec les structures créées par le Conseil de la paix", a déclaré M. Guterres lors d'un entretien avec le média.

-M. Guterres ne voit pas l'utilité du Conseil au-delà de la reconstruction de Gaza: "Ce n'est pas le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes dramatiques que nous connaissons aujourd'hui. Nous devons être clairs sur le droit international, sur les valeurs de la Charte des Nations unies. C'est essentiel pour toute initiative de paix."

-Il a appelé à la fin de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, suggérant que l'ONU pourrait aider à protéger la voie navigable et faire partie d'un plan de désescalade des attaques.

-M. Guterres a déclaré qu'il n'avait pas parlé à M. Trump depuis le début de la guerre, bien qu'il ait parlé à d'autres membres de l'administration."