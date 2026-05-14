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Wall Street termine en ordre dispersé, portée par l'IA malgré l'inflation
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 07:10

PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

par Stephen Culp et Ragini Mathur

La Bourse de ‌New York a fini en ordre dispersé mercredi, le Nasdaq et le S&P 500 terminant dans le vert, portés par l'intelligence artificielle (IA) ​ce qui a dissipé le pessimisme né des chiffres de l'inflation et de la politique monétaire probablement restrictive de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 0,14%, ou 67,36 points, à 49.693,20 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 43,29 points, soit 0,58% ​à 7.444,25 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 314,14 points, soit 1,20% à 26.402,344 points.

Six des "Sept Magnifiques", groupe de mégacapitalisations du secteur de la tech, ​ont enregistré des gains robustes.

"Face à des chiffres de l'inflation en ⁠hausse, la tech reste résiliente", selon Ryan Detrick stratégiste à Carson Group à Omaha, dans le Nebraska.

Les prix à la ‌production (IPP) aux États-Unis ont bondi de 1,4% le mois dernier, ce qui représente leur plus forte hausse en quatre ans, selon les données publiées mercredi, juste au lendemain de la publication d'un indice des ​prix à la consommation à son plus haut ‌niveau en trois ans, en raison précisément de la flambée des prix de l'énergie.

Si la ⁠hausse des prix s'expliquait jusqu'ici par les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz, essentiel pour le commerce pétrolier, ces chiffres montrent que la flambée des prix du pétrole a des conséquences sur d'autres secteurs économiques et suggèrent que le risque inflationniste devient plus omniprésent.

Ces ⁠chiffres douchent les espoirs d'une ‌baisse des taux d'intérêt par la Fed alors que le Sénat américain a confirmé mercredi la nomination ⁠de Kevin Warsh à la présidence de l'institution financière pour un mandat de quatre ans, en remplacement de Jerome Powell, dont ‌le mandat expire vendredi.

"Je veillerais simplement à ne pas négliger le risque d’une période d’inflation plus longue et de ⁠taux d’intérêt élevés", a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors, ⁠à Southfield, dans le Michigan. Il ‌a ajouté que le rapport sur les prix à la production "renforce le discours sur le risque d’inflation et justifie, à tout ​le moins, une pause plus longue de la part de la Fed".

Les ‌opérateurs suivent également de près la visite en Chine du président Donald Trump, accompagné notamment de Jensen Huang, le P-DG de Nvidia, et d'Elon Musk, le ​patron de SpaceX et d'X, qui est arrivé en Chine avec l'objectif de convaincre son homologue Xi Jinping d'ouvrir son pays aux entreprises américaines.

Tesla et Nvidia ont respectivement pris 2,7% et 2,3%.

Nebius a bondi de 15,7% après avoir annoncé mercredi que ⁠son chiffre d'affaires trimestriel avait été multiplié par près de huit, profitant de la forte demande en infrastructures d'IA et en services cloud dans un contexte de forte croissance des dépenses des entreprises dans ce domaine.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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(Rédaction de Reuters)

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