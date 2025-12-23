Le chargement de pétrole au Venezuela ralentit, de plus en plus de navires font demi-tour après de nouvelles interceptions américaines

Les États-Unis ont tenté d'intercepter deux autres navires au cours du week-end

La Chine et le Venezuela condamnent les actions américaines qu'ils considèrent comme des violations du droit international

Le Panama déclare que le navire battant son pavillon n'a pas respecté les règles maritimes

(Ajout des commentaires de Donald Trump aux paragraphes 4, 8 et 9) par Marianna Parraga

Le chargement des pétroliers au Venezuela a diminué lundi, la plupart des navires transportant des cargaisons de pétrole uniquement entre les ports nationaux à la suite de l'action américaine contre deux autres navires et alors que la compagnie énergétique publique PDVSA lutte pour se remettre d'une cyberattaque, selon les données de suivi et les sources.

Les garde-côtes américains ont saisi ce mois-ci un superpétrolier sous sanctions transportant du pétrole vénézuélien et ont tenté d'intercepter deux autres navires liés au Venezuela au cours du week-end, selon les autorités américaines. L'un d'entre eux est un navire vide soumis aux sanctions américaines, et l'autre est un pétrolier non sanctionné, entièrement chargé, à destination de la Chine.

Washington n'a pas fourni d'informations actualisées sur les navires. Cependant, le blocus annoncé par le président américain Donald Trump de tous les pétroliers sous sanctions entrant et sortant du Venezuela a maintenu les propriétaires de navires en alerte.

Plus tard dans la journée de lundi, Donald Trump a déclaré que Washington conserverait ou vendrait peut-être le pétrole saisi au large des côtes vénézuéliennes ces dernières semaines, ajoutant que les États-Unis conserveraient également les navires saisis.

Le ministre panaméen des affaires étrangères, Javier Martinez-Acha, a déclaré dans une interview télévisée lundi que le superpétrolier Centuries, qui battait pavillon panaméen lorsqu'il a été intercepté samedi, n'avait pas respecté les règles maritimes du pays, avait modifié son nom et déconnecté son transpondeur alors qu'il transportait une cargaison de pétrole en provenance du Venezuela.

Un pays qui fournit son pavillon à un navire dans son registre officiel peut annuler l'enregistrement du navire si une enquête détermine qu'il n'a pas respecté les règles maritimes.

La campagne de pression de Donald Trump sur le président vénézuélien Nicolas Maduro comprend une présence militaire accrue dans la région et plus de deux douzaines de frappes militaires sur des navires qui, selon les États-Unis, transportent de la drogue dans l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes près de la nation sud-américaine. Au moins 100 personnes ont été tuées.

Lundi, Donald Trump a été interrogé sur la finalité de ses relations avec Nicolas Maduro.

"S'il joue les durs, ce sera la dernière fois qu'il pourra jouer les durs", a déclaré Donald Trump.

LES PRIX DU PÉTROLE AUGMENTENT

Les interceptions de navires ont porté le coup le plus dur à PDVSA depuis que le département du Trésor américain a imposé en 2020 des sanctions aux anciennes sociétés de négoce de pétrole de l'entreprise, deux unités de la société russe Rosneft

ROSN.MM , ce qui a entraîné des réductions de la production et des exportations.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 2,4 % à 61,94 $ le baril lundi après-midi, tandis que le pétrole WTI américain CLc1 a également augmenté de 2,4 % à 57,89 $ à la suite des actions américaines et dans le contexte de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les deux développements suscitant des craintes de perturbations de l'approvisionnement.

Lundi, PDVSA avait livré une cargaison de 1,9 million de barils de brut lourd au navire sous sanctions Azure Voyager, battant pavillon d'Aruba, dans le port de José, mais aucun autre superpétrolier à destination de l'Asie ne devait être chargé prochainement, selon des documents internes de l'entreprise.

Le nombre de pétroliers chargés qui n'ont pas quitté le port a augmenté ces derniers jours, laissant des millions de barils de pétrole vénézuélien bloqués dans les navires, tandis que les clients exigent des remises plus importantes et des modifications de contrat pour effectuer des voyages risqués au-delà des eaux du pays.

Certains pétroliers s'approchant des côtes vénézuéliennes, soit pour charger du pétrole destiné à l'exportation, soit pour livrer du naphta importé, ont également fait demi-tour ou ont suspendu leur navigation récemment jusqu'à ce que les instructions des propriétaires concernant le chargement soient clarifiées, comme l'ont montré les données de surveillance de LSEG lundi.

PDVSA rétablit lentement certains systèmes en ligne et a recours à des enregistrements écrits après une cyberattaque la semaine dernière. L'entreprise n'a pas été en mesure de rétablir complètement son système administratif centralisé, et de nombreux travailleurs n'ont pas reçu leurs salaires à temps, ont indiqué des sources.

PDVSA et le ministère vénézuélien du pétrole n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le ministre vénézuélien des affaires étrangères, Yvan Gil, a déclaré lundi que les saisies américaines étaient contraires au droit international et constituaient des "actes de piraterie".

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré lundi que les récentes interceptions américaines constituaient une grave violation du droit international.

Le principal partenaire de PDVSA, Chevron CVX.N , a exporté dimanche une cargaison de 500 000 barils de pétrole vénézuélien à destination de la côte américaine du Golfe du Mexique à bord de l'un de ses pétroliers, conformément à son autorisation américaine, selon les données des navires de la LSEG.

La ministre du pétrole, Delcy Rodriguez, a déclaré dimanche que le Venezuela n'avait pas interrompu les livraisons à Chevron.

Chevron a exporté sept cargaisons de pétrole vénézuélien vers les États-Unis ce mois-ci, chacune transportant entre 300 000 et 500 000 barils, selon les données de surveillance.

POURSUIVI PAR LES ÉTATS-UNIS

Le superpétrolier vide Bella 1, que les garde-côtes américains ont tenté d'intercepter dimanche lorsqu'il s'est approché du Venezuela, dérivait lundi au nord-est des Bermudes, dans les Caraïbes, comme le montre une image satellite obtenue par TankerTrackers.com.

Un responsable américain a déclaré dimanche à Reuters que le pétrolier n'avait pas été arraisonné et que les interceptions pouvaient prendre différentes formes - notamment en naviguant ou en volant à proximité de navires suspects.

Le navire chargé Skipper, le premier saisi par les États-Unis ce mois-ci, a atteint dimanche une zone proche du port de Galveston, au Texas, pour le transfert de cargaisons de pétrole, selon des sources maritimes. La Guyane a déclaré la semaine dernière que le pétrolier avait faussement utilisé son pavillon.

Selon TankerTrackers.com, le Skipper, le Centuries et le Bella 1 ont exporté ensemble 41 millions de barils de pétrole brut et de mazout depuis l'Iran et le Venezuela au cours des dernières années.