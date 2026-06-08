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Le chancelier Merz préconise l'arrêt du projet Scaf - sources
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 17:55

54ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris

54ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris

Le président ‌français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich ​Merz sont parvenus à la conclusion selon laquelle les sociétés engagées dans le projet européen d'avion de ​combat du programme Scaf (Système de combat aérien du futur) ne ​parviendraient pas à trouver d'accord, ⁠ont dit lundi deux sources à Reuters.

Cela a ‌conduit Friedrich Merz, qui avait dit fin mars vouloir tout faire pour sauver ​le projet, a ‌préconiser son arrêt auprès d'Emmanuel Macron, ont ⁠poursuivi les sources.

Les deux dirigeants ont convenu que les pays participant au projet continueraient à développer ⁠un système ‌de drones et un réseau de données ⁠associés, ont ajouté ces sources.

Contacté par Reuters, l'Elysée ‌n'a fait de commentaire dans l'immédiat.Le ⁠projet Scaf, en gestation depuis plus de ⁠huit ans et ‌estimé à 100 milliards d'euros, a été plombé ​par un litige entre ‌Dassault Aviation et Airbus sur le partage des tâches et les droits ​sur les technologies.

Le futur avion devait remplacer à partir de 2040 les Rafale français - ⁠fabriqués par Dassault Aviation - et les Eurofighter allemands et espagnols - fabriqués par Airbus, BAE Systems et Leonardo - par un chasseur de sixième génération.

(Andreas Rinke, avec la contribution de Michel Rose, version française Benoit Van ​Overstraeten, édité par)

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10 commentaires

  • 18:27

    C'est une utopie de croire qu'il est possible de construire le moindre projet viable avec l'Allemagne sans y laisser des plumes.

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